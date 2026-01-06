Munjevito naoružavaju ključne točke iz Drugog svjetskog rata: Pripremaju li se za mogući veliki sukob?

Sjedinjene Američke Države intenzivno proširuju svoje vojne kapacitete u Tihom oceanu, obnavljajući zračne baze iz Drugog svjetskog rata na otocima poput Guama i Tiniana kako bi se pripremile za potencijalni sukob s Kinom, otkriva Newsweek. Projekti modernizacije, usmjereni na stvaranje 'zračnih koridora' za brzu vojnu projekciju snaga, dio su strateškog plana za jačanje američke prisutnosti u regiji usred rastućih napetosti s Pekingom. Zračne baze na otocima Guam i Tinian, ključne točke tijekom Drugog svjetskog rata, ponovno se pretvaraju u važne vojne čvorišta. Northwest Field, smješten nedaleko od glavne zračne luke Andersen Air Force Base na Guamu, obnovljen je s dvije piste sposobne za operacije strateških zračnih teretnjaka i taktičkih zrakoplova marinaca. "Od 2024. godine, radovi na aerodromu uključivali su čišćenje i obnovu taksi staza te prostora za parkiranje desetaka zrakoplova, uključujući 27 ključnih mjesta za velike potporne zrakoplove", izvijestio je Newsweek. Dodatno, izgrađeni su novi bunkeri za skladištenje streljiva između Northwest Fielda i Andersen Air Force Base.

Tinian International Airport, proširuje se kako bi služio kao alternativni aerodrom u slučaju da glavne baze budu oštećene u raketnim napadima. "Izvođači modificiraju liniju leta za parkiranje zrakoplova, dodaju podzemne sustave za skladištenje i distribuciju goriva koji mogu crpiti gorivo izravno s broda u luci, te grade hangare za održavanje tankera KC-135“, navodi se u izvješću. Ovi radovi dio su šire strategije za jačanje druge otočne linije, koja uključuje Guam, Tinian i druge otoke, kako bi se ograničila kineska pomorska i zračna aktivnost u potncijalnim ratnim uvjetima.

Na Filipinima, zračne baze Mactan-Benito Ebuen, Clark, Subic Bay i Basa također se moderniziraju kako bi primile dodatne zrakoplove, uključujući lovce i tankere. Program GENUS (Global Enterprise Network for Universal Sustainment) identificirao je ove baze kao ključne za logističke jedinice koje bi u ratu s Kinom popravljale oštećene zrakoplove i vraćale ih u borbenu spremnost. "GENUS pregovara s vladama Indije, Singapura i Japana za uspostavu dodatnih logističkih čvorišta“, otkriva Newsweek, naglašavajući američke napore za stvaranje fleksibilne mreže u regiji. Wake Island Airfield, strateška točka za taktičke zrakoplove, korišten je u prosincu za testiranje sposobnosti razmještaja marinaca, uključujući radar za protuzračnu obranu i komunikacijsku opremu. Otok je također predviđen za vježbu Palmetto Challenge 2026., gdje će osam teretnih zrakoplova C-17 sudjelovati u simulaciji ratnih uvjeta. "Ovi otoci čine ključnu liniju obrane poznatu kao druga otočna linija, koncept iz Hladnog rata koji se koristi za obuzdavanje kineske vojne aktivnosti“, piše Newsweek.

Republikanski senator Roger Wicker, predsjedatelj Odbora za oružane snage Senata, posjetio je Guam, Tinian, Palau, Filipine i Tajvan u kolovozu kako bi pregledao vojne građevinske projekte. "Živimo u najopasnijem trenutku nacionalne sigurnosti od Drugog svjetskog rata", izjavio je Wicker, naglašavajući važnost jačanja saveza u indo-pacifičkoj regiji.

Obnova ovih baza dio je šire strategije poznate kao Agile Combat Employment (ACE), koja naglašava disperziju snaga kako bi se smanjila ranjivost na kineske balističke rakete dugog dometa. Tinianova mreža zračnih polja, uključujući North Field, povijesno poznat po lansiranju atomskih bombardera na Japan 1945., smatra se ključnom za projekciju snaga u Tihom oceanu. "Cilj je stvoriti mrežu zračnih polja koja kompliciraju kinesko ciljanje i omogućuju brzo razmještanje", navodi se u izvješću.

No, analitičari upozoravaju da američke baze u regiji ostaju ranjive na kineske rakete srednjeg dometa, čiji je broj porastao za oko 300 u posljednjih godinu dana, prema Pentagonu. "SAD moraju proširiti svoje zračne baze u zapadnom Pacifiku kako bi se suprotstavile prijetnji kineskih napada“, upozorili su istraživači Hudson Instituta. Dok SAD ulaže milijarde u ove projekte, uključujući 409 milijuna dolara za North Field, Kina istovremeno proširuje svoj utjecaj u regiji, obnavljajući vlastite zračne baze.