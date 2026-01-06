Strašna istina o požaru u klubu švicarskog skijališta: Otkriven veliki propust nakon tragedije

Švicarske vlasti objavile su nove informacije o katastrofalnom požaru koji je izbio u baru Le Constellation u poznatom skijaškom odmaralištu, pri čemu je poginulo 40 ljudi, a ozlijeđeno njih 116. Prema posljednjim podacima policije, 83 osobe i dalje se nalaze u bolnicama, dok su svi ozlijeđeni identificirani, a među njima su državljani najmanje 12 različitih zemalja.

Lokalne vlasti priopćile su kako bar Le Constellation u posljednjih pet godina nije prošao nijednu sigurnosnu provjeru, inspekcijski nadzor niti reviziju, prenosi BBC. Preliminarna istraga upućuje na to da je požar najvjerojatnije izazvan prskalicama koje su se nalazile na bocama i bile nošene preblizu stropa, što je dovelo do zapaljenja. Kao izravnu reakciju na tragediju, vlasti su najavile potpunu zabranu korištenja prskalica u ugostiteljskim objektima na tom području.

Policija je pokrenula kaznenu istragu protiv francuskog para koji je upravljao barom. Riječ je o lokalu koji je bio posebno popularan među mlađom populacijom u skijaškom mjestu, gdje je zakonska dob za konzumaciju alkohola 16 godina. Istraga će utvrditi postoji li kaznena odgovornost zbog propusta u sigurnosnim standardima i organizaciji rada objekta. Vlasti su poručile da će se sigurnosni propisi u skijaškim odmaralištima dodatno pooštriti kako bi se spriječilo ponavljanje slične tragedije.