Crnogorski pjevač Sergej Ćetković (45) proteklog je tjedna nakon više od godinu dana nastupio u Hrvatskoj. Dva rasprodana koncerta u Šibeniku i jedan u Opatiji pokazali su da je Podgoričanin jedan od najomiljenijih pjevača u regiji, čije se pjesme rado pjevaju. Nedavno je i predstavio novu pjesmu “Kofer”, a do kraja godine mu izlazi i album, za koji kaže da će biti stilski drukčiji, no ne sumnja kako će ponovno naći put do srca publike.