Seks skandal! Manekenka spavala s glumcem, a sada ga tuži i traži nevjerojatnu cifru

Model Montia Sabagg tuži 40-godišnjeg glumca Kevina Harta i traži 60 milijuna američkih dolara, prenose strani mediji.

Naime, 28-godišnji model tvrdi da je potajno snimana za vrijeme seksa s Hartom u Cosmopolitan hotelu u Las Vegasu, na koji je svjesno pristala. U tužbi se navodi kako je sve dogovorio sa svojim prijateljem, glumcem Jonathanom Jacksonom, kojeg Sabagg također tuži zbog namjernog kršenja privatnosti, nemara te unošenja emocionalnog nemira. Jackson je već bio uhićen jer je pokušao izvući novac od Harta.

Tužitelji su izjavili kako je Jackson pokušao prodati vrpcu različitim web stranicama nakon što mu je Hart odbio platiti. Jackson je sve to demantirao. Prema novoj tužbi, Hart je dozvolio Jacksonu da uđe u hotelsku sobu i postavi uređaje za snimanje. Sabagg optužuje Harta da je sve to napravio radi 'dodatnog publiciteta i medijske pozornosti'.

Foto: GOTPAP/Press Association/PIXSELL

Prvi put kad se vijest o snimci proširila, 2017. godine, glumac se odmah ispričao supruzi, ali i zaradio milijune zbog skandala odlazeći na turneje i šaleći se na tu temu. - Pogriješio sam u procjeni i stavio se u loše okruženje u kojem se mogu dogoditi samo loše stvari i dogodile su se. I radeći to, znam da ću povrijediti ljude koji su mi najbliži, s kojima sam razgovarao i ispričavao se, to bi bila moja supruga i moja djeca - rekao je za strane medije Hart. Glumac je tvrdio da se radi o iznuđivanju, no Montia je na organiziranoj konferenciji sve to porekla.

Hart se trenutno oporavlja od ozljeda koje je zadobio u automobilskoj nesreći u Kaliforniji. Nesreća se dogodila kada je vozač Hartova Plymoutha Barracude, Jared Black, izgubio kontrolu nad automobilom u rano ujutro i izletio s ceste. Kevin i vozač prebačeni su odmah u bolnicu i zadržani zbog "ozbiljnih ozljeda leđa". Nakon deset dana Hart je pušten iz bolnice.

Foto: Doug Peters/Press Association/PIXSELL

- Sve je dobro. Razgovarao sam s Kevinom, zapravo ga nazivam svojim sinom - našalio se njegov prijatelj, glumac Dwayne Johnson. - Ovakve se stvari događaju u životu, i hvala Bogu, bio je čvrsto vezan. Razgovarali smo s njegovim pedijatrom i dobro mu je. Žao mu je jer nije mogao biti ovdje, kao što znate, ali ja ga volim. Jedan je od mojih najboljih prijatelja. Hvala Bogu, moglo je biti i puno gore. On je sretan čovjek. Želim mu najbolje - rekao je Johnson koji je s njim glumio u filmu 'Jumanji'.