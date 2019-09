Iscjeliteljica poznatih Hrvata: Savjete traže političari i estradnjaci. Mnogima sam pomogla

Žena koju su povezivali s brojnim osobama iz politike, od Tomislava Karamarka pa sve do Silvija Berlusconija, spiritualna iscjeliteljica i savjetnica Fatma Nur Džennet svojim je radom stekla međunarodni ugled i reputaciju. Od 2000. godine pa sve do 2005. vodila je emisiju ‘Na granici mogućeg’, a danas je suosnivačica tvrtke Cake method te dugogodišnja voditeljica projekta ‘Wellness Anima Vita’.

Nakon godina izbivanja iz medija za Večernji list je ispričala kako je došlo do suradnje s Berlusconijem, komentirala svoj rad u Saboru te otkrila kojim bi osobama iz javnog života preporučila svoje usluge.

Tko je Fatma Nur Džennet?

– Nakon gotovo 30 godina u medijima, uvijek ću kao i na početku reći: kozmopolit, filantrop i vječni učenik i tragač za božanskim antičkim znanjima. Općenito, ja sam osoba koja voli Stvoritelja, obična osoba koja ima praksu, znanje i iskustvo za komunikaciju s visokim entitetima. Nisam baš za luksuzan život, ali za mene je pravi luksuz doživljaj učenja. Volim ulagati u antičke programe božanskih banki znanja i volim ih koristiti i primjenjivati u životu.

Foto: Tomislav Miletić/Pixsell

Primjetan je vaš nestanak iz medija. Ne slažete se s time?

– Obaveza je stalno biti pred kamerom, ali sada su se standardi promijenili, pred kamerom možete biti 24 sata na bilo kojem javnom mjestu ili kod kuće i razgovarati o temama kojima želite. Mnogi su me molili da se vratim na televiziju, kažu da im nedostajem, međutim danas se na puno načina i bez televizije može biti prisutan u javnosti. Medijsku prisutnost putem sudjelovanja u brojnim časopisima i mojoj emisiji “Na granici mogućeg” zamijenila sam znatno ležernijom komunikacijom, a to su mi upravo omogućili Facebook i neke druge mreže te moji sjajni prijatelji, međunarodni lobisti u području ekonomije, politike, sporta i diplomacije.

Bili ste i tajnica u zastupničkom informacijskom centru u Saboru Republike Hrvatske. Jeste li nastavili surađivati s nekim klijentima?

– Da, to je bilo sjajno iskustvo. Održavam kontakte i dalje sa svojim kolegicama. Ne nedostaje mi ta atmosfera jer pratim koji su trendovi i što se događa.

Zašto ste prestali raditi tamo?

– Nije to bio moj životni cilj niti sam bila posebno impresionirana.

S vama su povezivali Tomislava Karamarka, izjavili ste i da je on vrlo pozitivna osoba. Također, povezivali su ga i s drugim iscjeliteljima. Koliko tu ima istine?

– Svatko ima pravo tragati za onim što misli da je za njega dobro, lijepo i zdravo. Osobe koje su me kontaktirale nisu drukčije od drugih niti su željele nešto posebno, ali energetska banka poticajnih duhovnih sredstava bila je tako moćna u mojem posjedu, da su pojedinci bili ovisni o nekim vrstama spiritualnih metoda.

Koje metode koristite u svom radu?

– Primjenjujem mnogo tehnika koje su uglavnom donesene i naučene od starijih članova moje obitelji, one se temelje na radu s kombinacijom visokih brojčanih vrijednosti učenja mnogih poglavlja iz Božanske poruke Kur’ana, ali i mnogih povijesnih duhovnih filozofskih ličnosti.

Koje su osobe iz javnog života koristile vaše usluge?

– Mnogo poznatih ljudi, primjerice - svi bankari, mnogi ministri, političari, estradni umjetnici, operni pjevači, sve strukture sporta, poslovni ljudi, radnici, oni bez posla, sve generacije. A onda i hollywoodski i bollywoodski glumci, neki političari i oni kojima sam bila osobni savjetnik za mnoge sjajne poslove.

Kakav ste odnos imali sa Silvijem Berlusconijem?

– Taj čovjek energetski ima veoma tešku sudbinu, okružen je iznimno opasnim i zlim ljudima. Mnogi bogati ljudi zapravo su siromasi i žrtve takvog stila života. Do njega sam došla uz pomoć jednog mladog novinara koji je radio na RAI-ju 2. Potom je drugi novinar prevodio sve razgovore koji su se odvijali u početku u Zagrebu, potom na relaciji Zagreb – Milano. Sve što je u medijima prezentirano zapravo moje je djelo na njegovo ime. Model kojim sam se poslužila za Berlusconija mogu ponovo primijeniti na nekom drugom. Od 1993. do 1994. bila sam prvi i jedini životni savjetnik Silvija Berlusconija kad je riječ o kompletnom političkom programu, marketingu, izboru koalicijskog partnera, savjetovanju predsjedničkog kandidata, poslovnom programu, privatnom životu, i vrlo uspješno je proveo u djelo svaki moj savjet. Bio je ovisan o meni jer je vidio da to prolazi i da je to potaknulo ozbiljne procese. Mnogo godina poslije jedan poznati odvjetnik iz Italije, mason 33. stupnja, rekao mi je da je on bio kod njih u programu za jednu vrstu manipuliranja u javnosti, i razgovarali smo o mnogim stvarima koje nisu baš za javnost. Ali istina je da je i posljednja njegova aktivnost u javnosti bila program koji mu je dostavljen. Davno me upitao: “Koliko ću biti u toj politici koju mrzim?” Rekla sam: “Doživotno!” Karakter čovjeka se mijenja, od jednog preplašenog čovjeka polako je stjecao snagu i oslobađao se od stresa briga i progonstva. Još jednu inicijaciju napravila sam energetski s mojim moćnim duhovnim čuvarima, a to je komunikacija s čovjekom svjetskog ugleda koji mu je puno pomogao. Čitatelji neka pretpostave tko je taj čovjek.

Surađujete li još uvijek s poznatim i utjecajnim osobama?

– Da, naravno. Taj auditorij nije samo ilirski već internacionalan, sastoji se od vrlo ozbiljnih osoba sa zavidnim karijerama.

Što s onima koji ne vjeruju u vaše metode?

– Kod mene ništa nije postavljeno, a da to nije postojalo. Metode koje ja znam i primjenjujem zapravo se stotinama, tisućama godina uče i primjenjuju nasljeđivanjem u zemljama Starog svijeta. Izađite malo iz svog vrta i prošećite drugim vrtovima, ugledajte odbljeske svjetlosti. Ako ste duša koja voli svjetlost, vidjet ćete svjetlost, a ako ste duša koja voli tamu, pronaći ćete tamu.•

Foto: Tomislav Miletić/Pixsell