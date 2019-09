Školu napustio s 15 godina nakon traumatičnog incidenta, a nakon toga brat mu je izdahnuo na rukama

“Joker” redatelja Todda Philipsa na Filmskom festivalu u Veneciji ispraćen je osmominutnim ovacijama. Na stranici IMDb već sada ima ocjenu 9,6, čime je postao stripovski film s najvećom ocjenom dosad. A do kina još nije ni stigao. Bit će to uskoro, 3. listopada, a zna li se da je samo trailer gledan više od 27 milijuna puta, koji li tek rekordi čekaju kinoblagajne!

Dakako, dobar dio tih lovorika valja pripisati i onome tko je Jokera utjelovio, glavnom glumcu, kažu, čudesnom Joaquinu Phoenixu, vrlo ozbiljnom kandidatu za nagradu Oscar. No, preobrazba u propalog komičara Arthura Flecka koji postaje Joker za Phoenixa nije bila jednostavna: izjavio je kako je bilo “gotovo bolno” ući u lik tog popularnog negativca, uključujući njegov prepoznatljivi, luđački smijeh koji je dugo vježbao kako bi ga pogodio.

– Nisam mislio da ću uspjeti. Vježbao sam taj smijeh bez ikoga, a onda sam pozvao i Todda da me posluša. Bilo je jako neugodno, trebalo mi je puno vremena za to – kazao je glumac i komentirao da mu je problem bio i gubitak težine u kratkom roku te da je to također utjecalo na njegovu psihu.

Prethodnici Joaquina Phoenixa koji su utjelovili Jokera postavili su letvicu visoko – najviše je ostala zapamćena uloga preminulog Heatha Leadgera u filmu “Batman: Vitez Tame” koja se dosad smatrala najboljom. Jack Nicholson i Jared Leto također su zapamćeni po svojim interpretacijama negativca, ali Phoenix kaže da se nije oslanjao na njihove uloge kako bi lakše ušao u lik, već je čitao literaturu o političkim ubojstvima.

Foto: Profimedia

Joaquin Phoenix poseban je po mnogo čemu. I fizički izdvaja se od većine hollywoodskih ljepotana, ali upravo zbog svog jedinstvenog izgleda Joaquin si je priskrbio vojsku obožavatelja. Jedna od prepoznatljivih njegovih oznaka je definitivno ožiljak iznad usne, s kojim je rođen.

Joaquin je jedno od petero djece nekonvencionalne obitelji Phoenix s kojom je prošao put od vjerskih kultova do uličnih performansa. Rođen je 28. listopada 1974. u San Juanu, Portoriko, gdje su njegovi rodite­lji, bivši hipiji, služili kao misi­onari crkve kulta Božja djeca. John i Arlyn Bottom upoznali su se dok je ona stopirala u Meksiku, a on ju je pokupio svojim autom. Skupa su proputovali Sjedinjene Američke Države i Južnu Ameriku šireći nauk kulta Božja djeca. Supružnici su promijenili svoja imena u religioznije varijante Jochebed i Amram i dobili petero djece, a svako od njih rodilo se u drugoj državi.

Joaquin je rođen u Portoriku, a ima i sestre: Rain, čije ime znači kiša, a rodila se u Teksasu, Liberty, čije ime znači sloboda, a rođena je u Venezueli, Summer, čije ime se znači ljeto, a rodila se na Floridi. Glumac je imao i starijeg brata Rivera, što znači rijeka.

No, Joaquinovi roditelji posumnjali su u nauk kulta kada su njemu bile tri godine i odlučili ga napustiti. Njihove su se slutnje pokazale opravdanima kada je procurila informacija da vođe Božje djece potiču seks između odraslih i djece, kao i grupni seks i incest. Brat River poslije je priznao kako je izgubio djevičanstvo s četiri godine, a Joaquin je branio roditelje govoreći kako nisu znali što se zaista događa unutar kulta.

Kako bilo, obitelj se preselila na Floridu i promijenila prezime iz Bottom u Phoenix, što se prevodi kao feniks, ptica koja je u egipatskoj mitologiji sveto mitološko biće. Ona nakon životnog kruga izgori, a iz pepela nastane mladi feniks, čime su Joaquinovi roditelji željeli odati počast njihovu novom životu. No, nakon napuštanja kulta, obitelj nije imala nikakve prihode i jedva je preživljavala. Iako su jedva spajali kraj s krajem, Phoenixovi su se čvrsto držali svoj­ih načela – bili su striktni vegani, odbijali su da im djeca snimaju rek­la­­me za bilo koju ag­re­siv­nu korporaciju i mesne proizvode, a Joaquin se poslije predano posvetio borbi za pra­va životinja.

U obitelji se poticala otvore­nost i kreativnost, a nerijetko su djeca znala zaraditi nešto novca nastupajući na ulici kao mala zabav­ljačka trupa. No, Joaquin, koji je nakratko promijenio ime u Leaf (List), i dalje nije imao normalan život jer je s bratom Riverom i sestrom Rain morao često i prositi na ulici. Međutim, ubrzo ih je primijetio agent za talente i dogovorio im angažmane u serijama. Joaquin je prvu veću ulogu dobio u seriji “The Riddle of Dyslexia”.

Odrastanje u Meksiku

Mladi je Phoenix vrlo brzo pokazao da se radi o rijetko talentiranom glumcu. Sa samo 12 godina ostvario je ulogu u debitantskom filmu SpaceCamp, a zaredao je i niz sjajnih i vrlo eklektičkih uloga: “To Die For”, “The Yards”, “Gladiator”, “Signs”, “The Village”.

Leaf, kako se tada predstavljao, školu je napustio sa samo 15 godina, i to nakon, za njega, vrlo trau­matičnog incidenta.

– Trebao sam secirati napuhanu mrtvu žabu za domaći zadatak. To je bila kap koja je prelila čašu – rekao je Joaquin. Tijekom probijanja u svijetu filma zatekla ga je obiteljska drama. Roditelji su se razveli, a on se s ocem odselio u Mek­si­ko na dvije godine – kako se našalio – da izgubi djevičanstvo, što mu je bez većeg truda i pošlo za rukom.

Dok je on izbivao sa scene, njegov se brat Ri­ver Phoenix etablirao kao jedan od najperspek­tiv­nijih mladih glumaca, no zbog ne­s­­retne kombinacije heroina i kokaina, koju je River uzeo kobne noći 31. listopada 1993., preminuo je na Joaquinovim rukama is­pred noćnog kluba Viper Room, u vlasništvu John­nyja Deppa. Da tragedija bude veća, u tom trenutku River Phoenix je zajedno s Johnnyjem Deppom, Christianom Slaterom i Keanuom Reevesom proglašen za jednog od vodećih mladih glumaca svoje generacije.

Iako je Joaquin na vrijeme poz­vao hitnu službu, za Rivera je bilo prekasno. No, Joaquinov se poziv Hit­noj službi mje­­secima vrtio na televizijskim i radijs­kim pos­tajama, što je bol činilo još nesnos­nijom. – Ne želim poricati važnost njegova života, ali Riverova smrt ne zaslužuje više pozornosti od, primjerice, svjetske politike i ekoloških prob­le­­­ma. Toli­ko ljudi umire svaki dan, no čini se da nikoga nije briga – komentirao je u intervjuu.

Dvije godine nakon bratove smrti, Joaquin se vratio glumi, no uglavnom je igrao sporedne uloge, odnosno likove koji su bili nesigurni i sukobljavali se sa samim sobom te imali mračnu stranu.

Potresen tragedijom, neko se vrijeme čak i premiš­ljao oko nastavka karijere, no uz podršku obite­lji i prijatelja opet je počeo čitati scenarije i tra­ži­ti novu zanimljivu ulogu. Angažman u filmu “Že­na za koju se umire” 1995. s Nicole Kidman pružit će mu upravo to. Kritičari su ga hvalili, a Nicole je bila toliko oduševljena da je komenti­ra­la kako je Joaquin jedan od najdražih i najbo­ljih ljudi koje poznaje. Uslijedile su brojne nove uloge, no na njegov će život veliki utjecaj imati film “Kako smo izmislili Abbottove” iz 1997., kad se rodila trogodišnja ljubav s glumicom Liv Tyler.

– Nisam znala što znači voljeti dok nisam upoz­nala Joaquina – govorila je tada glumica. Nakon prekida veze s Liv, Phoenix je imao brojne afere, ali nikada više nije govorio o ljubavi i nikada s tolikom emocijom: – Vjerujem da postoji razlog što neki ljudi uđu u tvoj život, i ti u njihov. Kada smo se Liv i ja upoznali, ja sam trebao nju i ona mene. Nakon nekog vremena prestali smo rasti kao par i gledati u istom smjeru. Donijeli smo odlu­ku da se odvojimo iako je još među nama postojala velika ljubav. Zahvalan sam na svakom trenutku provedenom s Liv – rekao je Joaquin.

Foto: REUTERS

Godina 2000. bila je ključna za Joaquina jer je tada glumio u tri međusobno vrlo različita, ali uspješna filma. Tumačio je ulogu u “Gladijatoru” Ridleya Scotta uz Russella Crowea, a dobio je nagrade National Board of Review, The Broadcast Films Critics Award i Blockbuster Award. Također je bio nominiran za nagradu Oscar, kao i za Zlatni globus. Iste godine glumio je uz Marka Wahlberga, Jamesa Caana, Faye Dunaway, Ellen Burstyn i Charlize Theron u filmu “U ime pravde”. Zatim se pojavio u “Otrovnom peru markiza de Sadea” uz Kate Winslet i Geoffreya Rusha, filmu koji je snimljen prema nagrađenoj drami Douglasa Wrighta.

Liječenje od alkoholizma

A onda je opet oduševio kao Johnny Cash u “Ho­du po rubu” iz 2005. godine. Glumac koji puši četi­ri kutije Camela na dan i užasava se zrakoplova bio je toliko uživljen u ulogu da je inzistirao na tome da ga svi zovu J. R., što je bio nadimak Johnnyja Casha te, kao i on, odlazio zabavljati robijaše po zatvorima. Za taj film osvojio je Zlatni globus i nominaciju za prestižnu nagradu Oscar.

– Odlično utjelovljuje traumatizirane likove jer je i sam bio traumatiziran – kazao je prije nekoliko godina o Joaquinu jedan od hollywoodskih producenata referirajući se na njegovo teško djetinjstvo, kao i na gubitak brata Rivera u mladenačkoj dobi. Možda upravo stoga, glumac je tijekom 37 godina karijere odigrao brojne poremećene likove, od zlokobnog rimskog cara Komoda do ratnog veterana opsjednutog seksom u drami “Gospodar”. Slava je počela uzimati danak pa je potom otišao na odvikavanje od alko­ho­la.

– Od mojeg odlaska na re­ha­­­bi­litaciju pravi se velika dra­ma, ali samo sam postao svjestan da koristim alkohol za re­la­k­saciju, i to mi se nije sviđa­lo. Naprosto sam otišao u od­ma­­ralište u kojem se alkohol ne pos­­lužuje – rekao je. Došlo je vrijeme, kaže, da se malo posveti samome sebi. I možda novoj ljubavi jer, prema ri­ječima njegove agentice, Joaquin stalno traži ljubav – zato što je zaljubljen u ljubav.

Naposljetku ju je pronašao u ljubavi s još jednom kolegicom, Rooney Marom, s kojom se zaručio nakon tri godine veze. Pomazi li Joaquina naposljetku sreća, dogodine bi u svoju biografiju mogao upisati još dva važna događaja: vjenčanje s Rooney i osvajanje nagrade Oscar za ulogu Jokera.