Scijentološka crkva godinama je zastrašivala žrtve koje su ovog glumca optužile za silovanje

Svi svjetski mediji jučer su prenijeli vijest da je glumac Danny Masterson završio u zatvoru, optužen da je između 2001. i 2003. silovao tri žene, koje su sve imale oko 20 godina. Doduše, pušten je uz jamčevinu koja iznosi 3,3 milijuna dolara, no priča koja stoji iza svega stara je desetak godina. Točno u to vrijeme Masterson je bio jedna od najvećih tinejdžerskih zvijezda. Glumio je u megapopularnoj seriji “Lude sedamdesete”, a priče o njegovom nedoličnom ponašanju godinama su kružile hollywoodskim kuloarima. Neki policijski izvještaji o silovanjima počeli su početkom 2000., no nikada ga nitko nije službeno optužio. To se promijenilo 2016. kada je policija u Los Angelesu otvorila istragu jer su Mastersona optužile tri žene. Riječ je o dvije 23-godišnjakinje i jednoj 28-godišnjakinji, a sve se, navodno, odvijalo u glumčevu domu u Hollywood Hillsu.

Prije no što je pokrenuta istraga, Danny je glumio u Netflixovoj seriji “The Ranch” s kolegom Ashtonom Kutcherom, kojeg je i upoznao na snimanju serije “Lude sedamdesete”. U seriji je tumačio Kutcherova starijeg brata. Zbog cijele situacije, Netflix mu je dao otkaz, a njegov lik proglašen je mrtvim i više ga ne spominju. – Nikada me nitko nije optužio ni osudio zbog zločina. U ovoj zemlji ste nevini dok vas ne proglase krivim, no čini se da u zadnje vrijeme to nije tako – kazao je nakon što je dobio otkaz u seriji “The Ranch”. Ipak, mnogi su uvjereni da je ženama trebalo više od 10 godina da smognu hrabrosti i da ga optuže jer je u cijeli slučaj umiješana Scijentološka crkva. Nije tajna da Scijentološka crkva štiti svoje članove te da ima velik utjecaj na američko društvo, zbog čega slučajevi koji uključuju scijentologe često budu zameteni pod tepih. Mnogi ljudi upućeni u Mastersonov slučaj tvrde da je Scijentološka crkva maltretirala, nadzirala i pratila djevojke s kojima se Danny družio, pa tako i te koje su ga optužile, te da zbog straha nisu htjele prije ništa potvrditi niti ga optužiti.

Actors Ashton Kutcher (L) and Danny Masterson present the Collaborative Video of the Year award.

Jedna od žena koje su ga optužile tvrdila je da ju je glumac spolno zlostavljao gotovo cijelo vrijeme dok su bili u vezi. Nakon što je napokon otišla na policiju i pokušala ga prijaviti, kazala je da je vidjela ljude povezane sa Scijentološkom crkvom kako joj se naviruju kroz prozore i snimaju je ili samo stoje u blizini zgrade kako bi je uplašili. Njihove tehnike zastrašivanja nisu tajna, poznato je da članovi te Crkve snimaju novinare koji pišu o scijentologiji, dolaze im na kućnu adresu i snimaju ih. Ipak, Mastersonovi odvjetnici tvrde da je to laž povrijeđene bivše kojoj je zamirisala slava, te da su ljudi koji joj se motaju oko kuće i smeće koje nestaje iz kanta – cijena života u velikom gradu.

U konačnici, nije tajna da je scijentologija religija koja je zbog velikih financijskih izdataka potrebnih za prakticiranje najčešće zanimljiva samo onima dubljeg džepa. Neki od najpoznatijih scijentologa su Tom Cruise, John Travolta i Kristie Alley, a Masterson je član te Crkve od rođenja, kao i njegov brat, glumac Christopher Masterson, poznat po ulozi najstarijeg brata obitelji Wilkerson u seriji “Malcolm u sredini”. Glumica Laura Prepon, još jedna iz ansambla “Ludih sedamdesetih”, također je članica Scijentološke crkve. Danny je u toj Crkvi upoznao i suprugu, glumicu Bijou Philips s kojom je u vezi od 2005. te s njom ima jednu kćer. Čim je vijest o Dannyjevim zlodjelima odjeknula u javnosti, Philips je obrisala profil na Instagramu.

