Ljubavni brodolom: Dalija Orešković rastaje se od pet godina mlađeg supruga

Svjedoci smo mnogih prekida veza koji su se odvili tijekom karantene zbog koronavirusa, a od razvoda braka ne bježi ni političarka Dalija Orešković. Naime, ona za svoj razvod braka od supruga Frane Letice ne krivi koronu, a za najnoviji broj Glorie ispričala je kako je došlo do toga.

- Odluku smo donijeli još prije, smatrajući je najboljom i za nas i za naše blizanke, osmoipolgodišnje Meri i Leonoru, o kojima zajedno skrbimo. Smatramo da, kao i do sada, moraju imati i mamu i tatu pa se trudimo podjednako vremena biti s njima. O svemu se dogovaramo - rekla je Orešković koja je iselila s blizankinjama iz njihovog zajedničkog stana u ulici Kneza Mislava, gdje su i njihovi odvjetnički uredi.

- Kako smo se iselile u vrijeme izolacije zbog koronavirusa, često čujem da smo se i mi rastali zbog korone. Ne, to nije uzrok, slučajno se poklopilo baš u to vrijeme - objasnila je Dalija koja je najpoznatija kao prva žena Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja je presjedala tamo od 2013. do 2018. godine.

Pet godina mlađeg Leticu, inače sina poznatog sveučilišnog profesora i političara Slavena Letice, upoznala je u odvjetničkom društvu Gorana Mikuličića, a njihovo poznanstvo i ljubav razvijala se pune tri godine.

- Bila je to ljubav na pogled dug tri godine. Kako ej vrijeme prolazilo, privlačnost je rasla. Najprije smo, dakako, postali jako dobri prijatelji pa sam morala slušati o njegovoj tadašnjoj djevojci. Čak sam mmu za jedan vikend posudila automobil da posjeti svoju tadašnju ljubav - ispričala je za knjigu "Crna Dalija", objavljenu o njoj prije dvije godine.

Upozorili su je kolege na poslu da je Letica mekanog srca i da pazzi da ga ne povrijedi pa je bila vrlo oprezna da mu ne šalje pogrešne signale. U jednom trenutku shvatili su da se kemija među njima razvija, a jednog ljeta nakon povratka s ljetovanja u Umagu gdje su se slučajno sreli kao prijatelji, Frane ju je iznenadio.

- Frane se pjavio na vratim mog stana i ostatak je povijest - prisjetila se Dalija i priznala da se dugo opirala toj vezi.

