RTL-ova voditeljica: 'Bilo je teških priča i razdoblja, ali ovo je doista bez presedana'

Proteklih mjesec dana Hrvatska se suočava s najtežim izazovom. Od virusa COVID-19 iz dana u dan obolijeva sve više osoba, a kako bi se spriječilo širenje zaraze mnogi dane provode u kućnoj karanteni. No, ima i onih koji od svog posla ne mogu odustati. Uz medicinare koji ulažu nadljudske napore ne bi li se epidemija što prije smirila, na prvoj crti bojišnice od samog početka nalaze se i novinari. Novinarski posao nikada nije bio izazovniji, a u to se iz dana u dan na svojoj koži uvjerava i RTL-ova voditeljica i novinarka Jelena Pajić.

Pružiti građanima pravodobnu, točnu i cjelovitu informaciju vjerojatno nikada nije bilo bitnije nego sada. – Bilo je teških priča i razdoblja, ali čini mi se da je ovo doista bez presedana – ističe Pajić koja je prije točno dvije godine napustila HRT-ovu emisiju “Dobro jutro, Hrvatska” i svoj profesionalni put nastavila graditi u informativnoj redakciji RTL-a i emisiji RTL Danas. Koliko se novinarstvo promijenilo zbog trenutačnih okolnosti, kako je doživjela prvi slučaj zaraze koronavirusom u Hrvatskoj koji je zabilježen upravo u zgradi u kojoj je smještena i redakcija RTL-a, gdje ju je zadesio potres, ali i zbog čega se prije pola godine odlučila na drastičnu promjenu imidža, 35-godišnja Zagrepčanka otkrila je u intervjuu za Večernji list.

Posljednjih tjedana Hrvatsku je zadesio niz nepredvidivih situacija. Od koronavirusa do snažnih potresa... Čini se da novinarski posao nikada nije bio izazovniji. Pamtite li uopće tako izazovno razdoblje u vašoj dosadašnjoj karijeri?

Tako izazovno razdoblje zaista ne pamtim. Doduše, novinarski posao radim 15 godina, tako da nemam iskustva kao oni koji rade dulje… Bilo je teških priča i razdoblja, ali čini mi se da je ovo doista bez presedana. Osim toga, prijašnji radni zadaci više su me usmjeravali nekim drugim temama, a u informativi je drukčije.

Koliko je situacija s koronavirusom promijenila novinarstvo? Sve je manje ljudi u redakciji... Kako sada organizirate posao i kolegije, dogovarate priče?

Istodobno i jest i nije. Moramo držati distancu, kolegije više nemamo uživo, svi izuzetno paze na dezinfekciju i pranje ruku, oprezni smo u tisuću detalja – kako novinari tako i snimatelji, producenti, urednici… Ali istodobno – radni zadaci ostali su isti. Pratimo što se događa, snimamo sve ono važno, dajemo informacije koje nam svima trebaju…

U samom jeku pandemije, Zagreb je pogodio i snažan potres. Gdje ste se zatekli u tom trenutku? Jeste li se uplašili?

Bila sam kod kuće, spavala, kao i većina u to doba. Živim na 9. katu… Vjerujem da ne moram ni reći kako je to izgledalo. Prestravilo me.

Foto: RTL

Potres je izazvao i golemu materijalnu štetu. Je li vaš dom prošao bez posljedica?

Imam sreću da mi je dom prošao gotovo neokrznut. Razbacano mi je bilo puno stvari, srušilo se svašta, neki predmeti su se razbili… Ali to nije ništa u usporedbi sa svim onim ljudima čiji su domovi sada uništeni i neupotrebljivi. Srce mi se slama kad vidim kakav je centar Zagreba, a pogotovo naselja bliže epicentru.

Zbog koronavirusa proglašena je i zabrana javnog okupljanja i boravka na otvorenom. Kako vi provodite vrijeme kod kuće? Čime si ispunjavate dane kad ne radite?

Kuham, čitam, slušam glazbu… Zivkam prijatelje da čujem kako su. Uvijek imam nešto za pospremiti, ispeglati, složiti…

Posljednjih dana mogli smo čuti i za brojne primjere kršenja samoizolacije. Što biste poručili onima koji krše samoizolaciju? Smatrate li da su predviđene novčane kazne dovoljne?

Ne mogu shvatiti one koji to ne razumiju, zaista ne mogu. Žao mi je da ne shvaćaju ozbiljnost situacije. A kazne – ne znam, čini mi se da su O.K.

Prvi pacijent s koronavirusom u Hrvatskoj inače je mladić zaposlen u kompaniji Ericsson Nikola Tesla koja se nalazi u istoj zgradi kao i RTL televizija. Kako ste se osjećali kada je potvrđena ta informacija? Je li kod vas zavladala panika?

Nije me to zabrinulo, nisam tolika paničarka. Dok mi se ne dogodi potres od 5,5… Tad sam gotova.

Potkraj prošle godine uoči 35. rođendana izjavili ste da si želite samo zdravlje. Strahujete li od zaraze?

Ne strahujem, zaista. Čuvam se i pazim koliko god mogu, držim se preporuka… Ako se zarazim, nadam se da će sve proći O.K. Ali ne mogu živjeti u strahu.

Nedavno ste proslavili dvije godine na RTL televiziji, na koju ste došli s HRT-a. Koje su najveće razlike između rada na javnoj i rada na komercijalnoj televiziji?

Nema bitnih razlika. Posao je posao, novinarstvo je novinarstvo… Mislim da to ovisi i o tome koliko je tko prilagodljiv. Tko nije – gunđat će na svaku sitnicu. Tko je snalažljiv – naći će način kako kvalitetno raditi i napredovati gdje god bio.

Karijeru ste započeli na radiju. Kako su izgledali vaši počeci? Nedostaje li vam radio kao medij?

Početak na radiju bio je uz telefon. Takozvane pomoćničke šihte… Javljanje i odgovaranje na pozive slušatelja, provjera informacija s policijom, DHMZ-om, raznim gradskim službama, pisanje nekih jednostavnijih vijesti… Radio mi je jako drag i nedostaje mi. To je drukčiji posao od televizije, čak i kad je najstresnije uključuje glazbu, a glazba je za mene lijek.

Iza vas je 15 godina karijere. Kojim se trenucima dosadašnje karijere najviše ponosite?

Ponosim se svakom emisijom, svakim razgovorom, svakim reporterskim javljanjem i šihtom na radiju nakon koje sam sretna i zadovoljna. Nakon koje s kolegama mogu zaključiti da smo napravili nešto korisno, dali vrijednu informaciju, umirili ili razveselili ljude…

Prije otprilike pola godine odlučili ste se za drastičan rez, barem kada je kosa u pitanju. Kažu da žene mijenjaju frizuru nakon neke velike životne promjene? Je li tako bilo i u vašem slučaju?

Kažu da žene kad žele promjenu mijenjaju dečka ili frizuru. Dečka nemam, dakle ostala je kosa… (smijeh). Šalim se! Htjela sam isprobati tu frizuru, pixie, i to je to. Nema filozofije, samo sam htjela novu frizuru.

Foto: RTL

Procvatom društvenih mreža sve se više forsira savršen izgled žena. Opterećuje li vas fizički izgled? Jeste li se ikada susreli s kritikama na račun izgleda?

Ne znam postoji li osoba na ovom svijetu koja se nije susrela s kritikama na račun izgleda. Opterećuje li me? Ma ne bih rekla. Nisam imuna na komentare – bili oni komplimenti ili kritike, ali trudim se biti zadovoljna u svojoj koži.

Na Instagramu i Facebooku nemoguće vas je naći. Nemate profile na društvenim mrežama? Zbog čega? Kako se informirate s obzirom na to da puno vijesti u današnje vrijeme bude objavljeno prvo na društvenim mrežama?

Na Instagramu me nema, barem za sada, ali na Facebooku imam privatni profil tako da hrpu informacija i priča nađem ondje.

O vašem privatnom životu u medijima se zna jako malo. Jeste li zaljubljeni?

Zna se malo zato jer nije važno – zaista ne vjerujem da ikoga zanima jesam li u vezi ili ne, s kim hodam i jesam li zaljubljena. Zaljubljena uvijek jesam – u život, u glazbu, u ples…

Imate li neispunjenih želja? O čemu maštate privatno, a o čemu poslovno?

Uvijek imam nekih želja i željica… Poslovno se trenutačno još uvijek fokusiram da moj dio posla u emisijama koje radim bude što kvalitetniji i bolji. Privatno – maštam o nekim salsa festivalima, putovanjima, nekim tulumima s dragim ljudima. No, čini se da će ovo privatno neko vrijeme pričekati…

