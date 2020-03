Nakon potresa Dragan Despot na društvenim mrežama zamolio za pomoć

Jak potres koji je pogodio Zagreb prošlu nedjelju ujutro uništio je domove mnogih Zagrepčana, a najviše onih koji su živjeli u centru grada. Glumački i bračni par Anja Šovagović i Dragan Despot u ovom potresu izgubili su krov nad glavom jer je zgrada u kojoj su živjeli sa svoje dvoje djece jako oštećena i u svoj dom se ne mogu sada vratiti. Ova situacija ponukala je Dragana Despota da se pridruži i društvenim mrežama kako bi zatražio pomoć i savjet. Otvorio je Facebook i u grupi Potres u Zagrebu - Svi mi u centru, napisao je sljedeće:

- Dragi grade, potres me naveo da se po prvi put u životu priključim društvenim mrežama. Molim informacije o ljudima koji bi mi mogli pomoći evakuirati neupotrebljivi stan i pokriti otvoreno krovište koje su uništili dimnjaci koji prijete pasti i vise nam iznad glave. S obzirom na to da se stan nalazi u dvorišnoj zgradi, pristup vatrogasnog vozila s dizalicom je neizvediv. HGSS (svaka im čast i kapa do poda) je pomogao koliko su mogli. Nužno bi bilo i poduprijeti stropove stana, označenog crvenom oznakom, kako ne bi pali. Da nije ovog virusa, ne sumnjam da bi svi priskočili u pomoć. Hvala svima koji su toliko hrabri i srčani da pomažu našem gradu. Dok je nas, bit će i Centra!

U komentarima su mu u ovoj grupi savjetovali da kontaktira nekoga iz grupe Visinci pomažu Zagrebu. Koliko je stradao njihov dom nedugo nakon potresa slikom i videom je pokazala Anja Šovagović opraštajući se od svog doma. Privremeni krov nad glavom Anji i Draganu i njihovoj djeci ustupili su Jerko i Đanka Rošin.