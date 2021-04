Rodio se na kuhinjskom stolu, prognali su ga iz Grčke u košari za voće, a smrt voljene sestre ga je bacila na dno

Princ Philip je rođen je u lipnju 1921. godine u grčko-danskoj kraljevskoj obitelji koja je iz Grčke bila prognana dok je on još bio dijete. Bio je peto i najmlađe dijete te je odrastao uz četiri sestre, a prema dostupnim biografskim podacima majka Alice rodila ga je na kuhinjskom stolu. Puno joj je ime Alice od Battenberga, a bila je praunuka slavne kraljice Viktorije.

Mladi Philip je već kao beba morao s obitelji je napustiti Krf u prosincu 1922. nakon što je njegov otac uhićen i optužen za veleizdaju. Premda je uvriježeno da je bio grčki princ, Philip zapravo nije imao grčke krvi. Njegova komplicirana pozadina nosi u sebi tragove danskog, njemačkog, ruskog i britanskog nasljedstva.

Iz Grčke je u Francusku brodom stigao u kutiji za voće, a obitelj je tada ovisila o višestrukoj financijskoj pomoći rodbine koju su tamo imali. Unatoč majčinoj dijagnozi shizofrenije i očevoj odsutnosti kroz čitavo njegovo djetinjstvo, Philip je najranije i najosjetljivije godine proveo s bližim i daljnjim rođacima te bez obzira na teške okolnosti uspio je postati prvi najmlađi narednik britanske Kraljevske mornarice te biti odlikovan zbog uloge u Drugom Svjetskom ratu.

Foto: Reuters/Pixsell

Kada mu je bilo devet godina majku su mu smjestili u ustanovu i više ju nije viđao. Spletom okolnosti već je iduće godine završio u Škotskoj u školi Gordonstoun u kojoj su ga odgajali spartanskim metodama, a njegove četiri sestre su se udale za njemačke prinčeve i svoje živote nastavile u Njemačkoj.

Bio je jako vezan za sestru Cecille, a 1937. je poginula u avionskoj nesreći sa suprugom, svekrvom i dvojicom sinova. Bio je to za njega jedan od najtežih gubitaka koje je doživio, a iduće godine doživio je još jedan udarac. Naime, od raka kostiju preminuo je njegov stric, skrbnik i lord Milford Haven.

Kao 18-godišnjak, princ Philip počeo se dopisivati s tada 13-godišnjom princezom Elizabetom i svojim pismima šarmirao je pet godina mlađu britansku princezu i buduću kraljicu. Philip je tijekom Drugog svjetskog rata služio u Kraljevskoj mornarici i cijelo vrijeme bio je u kontaktu s Elizabetom te je nakon rata odmah odlučio od Elizabetina oca kralja Georgea zaprositi njezinu ruku. Dobio je dopuštenje da se oženi princezom Elizabetom uz uvjet da na vjenčanje pričekaju dok Elizabeta ne napuni 21. godinu. Par se tako vjenčao 20. studenoga 1947. godine u Westminsterskoj bazilici u Londonu, a BBC je omogućio slušateljima da prate svaku sekundu ovog vjenčanja. Zbog ženidbe s britanskom princezom Philip se morao odreći pravoslavlja, ali je zamrznuo i odnose sa svojim sestrama koje su bile u braku s članovima nacističke elite i ta spona Philipa i nacizma jako je smetala kraljevskoj obitelji.

Foto: PA/Pixsell

Podsjetimo, današnje vijesti o smrti princa Philipa (99) koje su stigle iz Palače obišle su cijeli svijet neviđenom brzinom, a sada počinju stizati detalji sprovoda kraljičinog supruga.

Poneki detalji oko posljednjeg ispraćaja člana kraljevske obitelji tradicionalni su, stoga se već sada zna gdje će se i kako održati sprovod vojvode od Edinburgha. Zastave Ujedinjenog Kraljevstva vijorit će se na pola koplja diljem Britanije.

No za princa Philipa neće biti velikog državnog sprovoda, kakav je tradicionalan za članove kraljevske obitelji, a sve jer je princ inzistirao da ne želi "veliku frku". Umjesto toga, ceremonija će se odviti u kapeli sv. Jurja u dvorcu Windsor, iako precizniji detalji još uvijek nisu dogovoreni zbog ograničenja usred pandemije koronavirusa. Lord Chamberlain, najviši časnik kraljevskog domaćinstva, bit će zadužen za organizaciju. Obavijest kraljevske obitelji o njegovoj smrti bit će u drvenom okviru postavljena na ogradu ispred Buckinghamske palače u Londonu, uz pojačanu kraljevsku stražu. Kraljica Elizabeta osobno će potpisivati svaki plan za pogreb te najaviti vrijeme žalosti. Također, očekuje se i da će se obratiti naciji putem televizijske poruke, iako to još ovisi o tome kako se bude osjećala.

Foto: Reuters/Pixsell

U sljedećih nekoliko dana Philipov lijes preselit će se u Chapel Royal u palači St James u Londonu. Da pandemija nije u jeku, sljedećih nekoliko tjedana održavale bi se ranojutarnje probe za oružje i povorku ulicama Londona i u Windsoru, no to sada neće biti slučaj. Sprovod će se održati u Windsoru, dok će se vojna povorka kretati od palače St James, niz Marlborough Road i do The Malla. Pripadnici vojske predvodit će povorku, a kraljevska obitelj trebala bi hodati iza njih – ali sada se očekuje da će kraljica ići ravno u Windsor. Kretat će se uz Long Walk, kroz Cambridge Gate, a zatim na Park Street, High Street, pokraj Guildhalla i Castle Hilla te kroz vrata Henryja VIII. U Wellington Archu održat će se kraljevski pozdrav prije ceremonijalnog prijenosa lijesa u Windsor.

Očekuje se da će sprovod predvoditi nadbiskup Canterburyja Justin Welby, s dekanom Windsora i drugim predstavnicima. Očekuje se da će biti pokopan u vrtovima Frogmore, na području dvorca Windsor.

