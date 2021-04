Princ Philip preminuo je u 100. godini

U stotoj godini preminuo je princ Philip, suprug britanske kraljice Elizabete. Na svojim stranicama palača je objavila kako je princ preminuo u dvorcu Windsor.

"S dubokom tugom Njezino Veličanstvo Kraljica objavljuje kako je preminuo njezin voljeni suprug, princ Philip, vojvoda od Edinburgha. Njegovo Kraljevsko Visočanstvo mirno je preminulo jutros u dvorcu Windsor", piše u objavi koja je objavljena i na Twitter računu kraljevske obitelji.

Vojvoda od Edinburgha neko vrijeme bio je u bolnici u Londonu, gdje je sredinom veljače bio hospitaliziran iz mjere predostrožnosti jer se nije osjećao dobro. Pretrage su pokazale kako je princ Philip imao infekciju i problema sa srcem, ali Buckinghamska palača nije tada otkrivala o čemu je riječ. Liječnici su tada rekli kako u slučaju 99-godišnjeg vojvode nije riječ o zarazi koronavirusom. Prije nekoliko tjedana pušten je na kućnu njegu.

Princ Philip rođen je 10. lipnja 1921. godine na Krfu kao Filip Grčki i Danski. Bio je peto dijete grčkog princa Andrewa iz dinastije Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg i princeze Alice od Battenberga. Veliki dio svog odrastanja Philip je proveo u Velikoj Britaniji gdje se školovao najprije u Škotskoj, a potom je pohađao Kraljevski pomorski koledž u Devonu. Od siječnja 1940. godine do kraja Drugog svjetskog rata služio je u Kraljevskoj mornarici i sudjelovao u borbama na Mediteranu i Tihom oceanu.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.



His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn