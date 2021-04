Zbog ljubavi princ Philip odrekao se vjere i zahladio odnos s obitelji, a pratio ga je i glas preljubnika

U stotoj godini preminuo je princ Philip, suprug britanske kraljice Elizabete. Na svojim stranicama palača je objavila kako je princ preminuo u dvorcu Windsor.

Kao 18-godišnjak princ Philip počeo se dopisivati s tada 13-godišnjom princezom Elizabetom i svojim pismima šarmirao je pet godina mlađu britansku princezu i buduću kraljicu. Philip je tijekom Drugog svjetskog rata služio u Kraljevskoj mornarici i cijelo vrijeme je bio u kontaktu s Elizabetom te je nakon rata odmah odlučio od Elizabetinog oca kralja Georgea zaprositi njezinu ruku. Dobio je dopuštenje da se oženi princezom Elizabetom uz uvjet da na vjenčanje pričekaju dok Elizabeta ne napuni 21. godinu. Par se tako vjenčao 20. studenog 1947. godine u Westminsterskoj bazilici u Londona, a BBC je omogućio slušateljima da prate svaku sekundu ovog vjenčanja. Zbog ženidbe s britanskom princezom Philip se morao odreći pravoslavlja, ali je zamrznuo i odnose sa svojim sestrama koje su bile u braku s članovima nacističke elite i ta spona Philipa i nacizma je jako smetala kraljevsku obitelj. Ni britanska javnost nije bila oduševljena Elizabetinim izborom, ali ona je bila nepokolebljiva i ludo zaljubljena u zgodnog princa.

Kao bajka bile su njihove prve godine braka, a onda je 1953. godine smrt Elizabetinog oca Georgea sve promijenila. Snužden i nesretan, tako su njegovi prijatelji opisivali izraz lica princa Philipa u trenutku kada je shvatio da će mu supruga postati kraljica jer je znao koliko će im se životi promijeniti. Obujam njezinih obaveza se povećao i Philip više nije bio uključen u sve njezine kraljevske aktivnosti i angažmane i preseljenjem iz Clarence Housea u kojem su živjeli sa sinom Charlesom i kćeri Annom, u Buckinghamsku palaču promijenio je dinamiku njihovog odnosa. Philipu je prvih nekoliko mjeseci nakon proglašenja Elizabete kraljicom bilo iznimno teško i u rijetkim razgovorima koje je tada vodio sa svojom suprugom to joj je pokušao i dati do znanja i često je napominjao kako se i on morao odreći puno toga zbog nje. Šarmantan i duhovit Philip je bio u svakom društvu u kojem se našao, a pogotovo je njegov šarm izlazio na vidjelo ako je bio u ženskom društvu.

Puno se pisalo i pričalo o njegovim nevjerama, a neke od tih navodnih priča bile su prikazane i u popularnoj seriji "Kruna". Među navodnim ljubavnicama vojvode od Edinburgha bile su glumica Pat Kirkwood, jedna od najboljih balerina 20. stoljeća Galina Ulanov, vojvotkinja od Abercorna, grofica Mountbatten od Burme, glumica Sally Ann Howes, spisateljica Daphne du Maurier i na tom popisu još je dosta imena barem prema tvrdnjama britanskih medija. Glas zavodnika pratio ga je dugo pa i onda kad je ušao u deveto desetljeće života i Philip je u jednom intervju 2006. godine na tu temu izjavio: "Svaki puta kada razgovaram s nekom ženom, krenu nagađanja kako sam je odveo u krevet. Moram priznati da mi laska da se priča da u mojim godinama mogu privući neku djevojku".

Koliko bračnih tajni kriju odaje Buckinghamske palače nećemo nikada otkriti, ali činjenica je da su Philip i Elizabeta tijekom 73 godine braka uvijek bili jedno uz drugo u kriznim obiteljskim ali i kriznim vremenima za njihovu zemlju. Čuvali su leđa jedno drugome i zajedno su prebrodili sve skandale i nevolje koje su izazivala njihova djeca i unuci i tijekom tih osam desetljeća zajedničkog života kraljica je uvijek najviše povjerenja imala u svog supruga baš kao i on u nju.

