Jeste li znali da Martina Tomčić ima dvije sestre? Pohvalila se čime se bavi jedna od njih!

Martina Tomčić Moskaljov istaknuto je ime na hrvatskoj glazbenoj i televizijskoj sceni. Ova operna pjevačica, prepoznatljiva po snažnom glasu i izražajnoj osobnosti, već dugi niz godina zauzima mjesto u žiriju popularnog showa Supertalent, gdje svojom stručnošću, otvorenim komentarima i karizmom neprestano plijeni pažnju publike. Iako je javnosti dobro poznata, svoj privatni život uspješno čuva od medija, no ipak su neki detalji izašli na vidjelo.

Naime, Martina je kći bivšeg predsjednika Hrvatskog sabora, Zlatka Tomčića, te ima dvije sestre. Upravo je srednjom sestrom, Amikom, Martina nedavno podijelila ponos na društvenim mrežama. Na jednoj od svojih Instagram priča, Martina je s pratiteljima objavila fotografiju kutije ispunjene raznobojnim slasticama različitih oblika i boja, koje, kako stoji na Instagram profilu njezine sestre Amike, ona i izrađuje. Uz objavu je s ponosom naglasila koliko je veseli kreativnost njezine sestre.

''A kakvo je tek čudo moja seka'', napisala je. Osim kulinarskog umijeća, Amika Tomčić može se pohvaliti i impresivnim profesionalnim putem. Na svojoj službenoj internetskoj stranici navodi da se astrologijom bavi više od tri desetljeća, od čega posljednjih 25 godina profesionalno. Posjeduje prestižnu američku diplomu ''Master’s Degree Certification Course Noela Tyla'', a završila je i dvogodišnju edukaciju za voditelja sistemskih strukturnih konstelacija u SKOLI Branke Devčić.

Foto: Instagram

''Završila sam i Solution Focused Brief Therapy (Brief, UK) te postala certificirani coach. Svoja znanja i vještine iz širokog područja savjetovanja neprestano usavršavam na različitim edukacijama i seminarima. Doktor znanosti sam iz područja kineziologije te poduzetnica'', navodi se na njezinoj službenoj stranici, a poznato je i da je diplomirala režiju. Najmlađa sestra Martine je Marija, koja je svojedobno bila i dio emisije ''Red Carpeta''.