RibaFish se emotivnom porukom prisjetio sina: 'Zaključio sam da mi poput subotnje duge daješ znak'

Novinar i bloger Domagoj Jakopović RibaFish (52) na društvenim je mrežama uputio emotivnu poruku sinu Roku, koji je tragično preminuo na današnji dan prije 5 godina.

- Onoga trenutka kad sam na Zanzibaru otišao na plažu na koju smo trebali ići skupa i odlučio zauvijek završiti s ovim prokletim životom, na nebu se pojavilo ovo. Pogledao sam, a zatim i pofotkao oblak i zaključio da mi, baš poput subotnje duge na cesti daješ nekakav znak, i da bi se jako naljutio da odustanem od svega. Pa sam još tu, tražim tvoje znakove, najljepšu plažu za nas i pokušavam raditi lijepe i korisne stvari za dobre ljude. Plivam dalje, za tebe i sebe i cijeli svijet... Beskonačno fališ Mališa, voli te zauvijek tvoj tata - napisao je Ribafish pokraj fotografije.

Kako bi mu odao počast RibaFish je pokrenuo projekt RokOtok u kojem je tijekom tri godine otplivao udaljenosti između 50 naseljenih otoka.

– Totalni cušpajz emocija. Na trenutke sam euforičan, ponosan i sretan, a onda dođu praznina i tuga. Ja sam još uvijek ruina, kao ona zgrada u Đorđićevoj nakon zagrebačkog potresa. Prije sam cijeli život bio veseljak, kad bi god bio neki tulum, zvalo se Ribu da digne atmosferu, a nakon Rokove smrti sve je to nestalo. Godinu dana bio sam praktički mrtav, pokušao sam tugu liječiti na krive načine, preispitivanjem i samosažaljenjem, pa sam si zadao i previše posla, ali to nije išlo nikamo. I tada sam jednog dana, plivajući u bazenu, došao na ideju RokOtoka. U mašti sam vidio kako Rok i ja, poput našeg slavnog plivača maratonca Veljka Rogošića, uplivavamo nakon neke velike etape u luku, a tamo nas dočekuju ljudi s cvijećem, glazbom, s veseljem. Da, taj sam projekt pokrenuo da bih ostao živ i zdrav te mi je manje zlo bilo pokazati svijetu moju tragediju nego se potpuno zatvoriti, a ako pritom na svakom otoku tri klinca na nekoliko sati odvojim od mobitela, potaknem ih na bolji odnos prema roditeljima i prirodi, sretan sam – kazao nam je lani Jakopović. Na početku projekta u planu je mala ekipa RokOtoka imala da će ih na otocima dočekivati manje djece, pa su tiskali 200 primjeraka knjige i pripremili manji broj darova. No, nakon tri godine, Ribafisha je dočekalo oko 5800 djece.

– Projekt RokOtok sigurno neće završiti. Nešto mora ići dalje, budući da imamo zaista odlične reakcije ljudi. Puno je poziva za predavanja u školama, knjižnicama... Tako da svakako planiramo nastaviti, a još nismo sigurni u kojem smjeru. Hoće li to biti u smjeru ekologije i očuvanja mora od plastike, razvoju otoka ili iskorištavanju slobodnog vremena roditelja i djece u prirodi, još ne znam - rekao je lani RibaFish.

