S dolaskom jeseni na televizijske reklame vraćaju se omiljeni showovi, a jedan od njih svakako je RTL-ov 'Život na vagi'. Ususret početku devete sezone prisjećamo se natjecatelja koji su pomakli vlastite granice i ostvarili konačni cilj. U trećoj sezoni showa pobjedu je odnio Alen Abramović koji je u show ušao s više od 180 kilograma. Nakon završetka showa, u kojem je odnio glavnu nagradu, imao je 86,4 kilograma manje. U šestoj sezoni koja je završila u prosincu 2022. pobjednik je bio Josip Čapo koji je izgubio u showu 45,5 posto tjelesne mase, odnosno čak 78,3 kilograma. Iako je ostvario izvanredan rezultat, i dalje je Alen na tronu svih sezona jer nitko nije ostvario tako dobar rezultat poput njegova.

Alen nije posustao ni nakon izlaska iz showa te je nastavio sa zdravim navikama i tjelovježbom i postao je inspiracija mnogima koji vode borbu s viškom kilograma te svojim primjerom i iskustvom motivira druge da pobjede u ovoj borbi. Naime, odlučio je čak pokrenuti i svoju fitness platformu. Da je i dalje u top formi, potvrđuju njegove fotografije na Instagramu, a jednom prilikom se na toj društvenoj mreži prisjetio svoje pobjede prije sedam godina.

Podsjetimo, Abramović je tijekom prijave u popularni show istaknuo da mu je motiv promjena na bolje. "Imam osjećaj da ne živim život koji bih trebao zbog okova debljine", otkrio je tada. Inače, Zagrepčanin je po zanimanju trgovački putnik, a u emisiju se prijavio s više od 180 kilograma. Nakon završetka showa u kojem je odnio glavnu nagradu, imao je 86,4 kilograma manje.

Rekorder u 'Životu na vagi' izgubio je gotovo 90 kg, a danas više ovako ne izgleda

"Prva polovica godine bila mi je izuzetno teška. Desio se kratki spoj, dočekala me malodušnost i postao sam anksiozan na momente. Ušao sam u godinu kao pobjednik "Života na vagi" i svi su mislili da sam na vrhu svijeta! Istina je bila drukčija, svi oko mene su se veselili, a ja? Ja sam se osjećao kao da je netko izbio životnu radost iz mene. U godinu sam ušao promijenjen, mršaviji za kojih osamdesetak kila, ali mentalni sklop nije slijedio fizičku promjenu istom brzinom. Budio sam se nervozan, rijetko sam se smijao. Pritisci su bili veliki. Nisam prihvaćao taj novi mental koji je došao kao nusprodukt mršavljenja. Isto tako bilo mi je teško prihvatiti da sam nekome uzor i motivacija, bježao sam od te odgovornosti sve dok nisam shvatio da sam privilegiran i da imam moćno oruđe u rukama kojim mogu utjecati na to da i drugi ljudi promjene svoje živote nabolje. Senzibilac kakav jesam, upijao sam sve te tektonske poremećaje kao spužva, ali u svakodnevnom životu glava je bila kaotična", napisao je Alen.