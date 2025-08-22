Vraćaju se brojne omiljene serije i emisije: Domaće televizije ove se godine oslanjaju na provjerene recepte za gledanost

Ljeto je na izmaku, što znači kako nam se bliži period kada televizijske kuće počinju s jesenskom shemom svog programa i zato smo istražili kakav sadržaj gledatelje očekuje na nacionalnim televizijama ove jeseni. Ovaj tjedan sa snimanjem je počela i peta sezona HTV-ove humoristične serije "Mrkomir I." u produkciji Interfilma za Hrvatsku radioteleviziju.

U novoj sezoni pratimo srednjovjekovnog kneza Mrkomira I. i njegovu dvorsku svitu u rješavanju brojnih problema koji se javljaju u maloj kneževini na rubu Franačke unije. Uz vještog manipulatora Slavomira, emancipiranu kneginju Anušu, neposlušnu kćer Marušu, ne baš bistrog izvanbračnog sina Krivomira i istinoljubivog duhovnika Držihu, knez Mrkomir suočit će se s problemima deficita, bespravne gradnje, iseljavanja, nedostatka radne snage, zelene tranzicije te drugih tema koje, iako zaogrnute ruhom davno prošlih vremena, satirično progovaraju o aktualnim temama naše svakodnevice. – Veseli me što ćemo u novoj jesenskoj shemi gledateljima ponovno ponuditi kvalitetan domaći dramski sadržaj, što peta sezona serije "Mrkomir I." nedvojbeno jest. Nije čest slučaj ni u svijetu da ovakav format serija bude zaogrnut u povijesno ruho, stoga raduje da je publika prihvatila likove i priče iz srednjeg vijeka koji satirički progovaraju o brojnim danas aktualnim temama – od ekologije, politike, pa sve do međuljudskih odnosa. Vrhunska glumačka podjela, sjajan scenaristički tim, odlični i provjereni redatelji, a sve u produkciji Interfilma, jamstvo su još jedne uspješne sezone i nadam se da ćemo ponovno donijeti malo veselja u domove naših gledatelja – izjavila je urednica serije Zinka Kiseljak.

Na RTL-u nas u jesenskoj shemi očekuje deveta sezona popularnog showa "Život na vagi", u kojem ćemo gledati kako kandidati pomiču vlastite granice da bi se riješili viška kilograma i promijenili svoje životne navike. Uz pomoć trenera Edina Mehmedovića i Mirne Čužić te nutricionista kandidati će usvajati zdrave životne navike i raditi na svojoj transformaciji. – Prvi korak je da sudionici "Života na vagi" osvijeste što ih je dovelo do tog stadija pretilosti. Kad osvijeste uzrok problema, putem treninga i puno razgovora ispred i iza kamera potičemo ih da vizualiziraju verziju sebe kakvom žele postati – život kakav žele živjeti i koji je moguć, ali ih kilogrami, strah od promjene i/ili neznanje sprječavaju u tome – rekla je trenerica Mirna Čužić najavljujući novu sezonu emisije koja se snimala u etno selu Zaboky pokraj Zaboka. Na Novoj TV uskoro s emitiranjem kreće nova sezona popularnoga kulinarskog showa "MasterChef". U domišljatoj videonajavi nove sezone na tržnicama raste potražnja za egzotičnim namirnicama za koje prodavači nikada nisu čuli, roditelji na dječjem rođendanu serviraju kompleksnu tortu uz vrhunsku prezentaciju, a čak su i policajci na cesti zatečeni kad otkriju da im supruge za užinu pakiraju jela koja nalikuju onima iz vrhunskih restorana. Glavni "krivci" za ovu kulinarsku revoluciju članovi su žirija "MasterChefa – renomirani chefovi Stjepan Vukadin, Goran Kočiš i Mario Mihelj, koji su spremni za osmu sezonu, u kojoj će ocjenjivati, inspirirati i mentorirati novu generaciju kandidata i gastro entuzijasta. Članovi žirija jedva čekaju kušati jela novih kandidata i vesele se povratku na set "MasterChefa". Gledatelje će posebno oduševiti i povratak "Supertalenta".

Dok gledatelji Nove TV čekaju povratak "MasterChefa" te omiljenih serija "Kumovi" i "U dobru i zlu", u programu ove televizije od utorka, 26. kolovoza mogu pratiti napetu i uzbudljivu tursku dramsku seriju "Skrivena sudbina" koja donosi priču o čovjeku koji pokušava otplatiti dug života, koji nije materijalan, već emocionalan. U središtu priče su Mehmet i Handan, dvoje ljudi slomljenih životom, ali povezanih nevidljivom niti sudbine. Handah je mislila da ima savršen brak, ali prijevara joj je otvorila oči, a tragedija promijenila život. Osjećaj krivnje koje u sebi nosi Mehmet spojit će sudbine njihove dvije obitelji zauvijek. Na RTL se s prvim danima jeseni vraća i serija "Sjene prošlosti". U drugoj sezoni svi zamršeni odnosi i neodmotana klupka tajni iz prve sezone bit će otkriveni ili stavljeni na test pa gledatelji mogu očekivati emotivno još intenzivniju i napetiju priču punu preokreta i razrješenja.•