'Rak sam na svoj način nadmudrila Instagramom'

- Ja ovo nisam planirala, ove fotografije nisam radila s namjerom. Došla mi je ideja da njima obilježim svoju posljednju godinu - kazala je Ana Josipović, modna urednica i novinarka uoči svoje pop-up izložbe "Zašto sam lagala na Instagramu / Backstage" koja je sinoć otvorena u zagrebačkoj Laubi. Anu smo kontaktirali jer nam se njezin koncept činio zanimljiv. Svi pomalo lažemo na Instagramu.

Objavljujemo fotografije koje možda ne obrađujemo u photoshopu, ali snimamo se iz najboljih kutova i malo ih uljepšamo nekim filtrima. Takvo što su očekivali uzvanici izložbe, no umjesto još jedne priče o tome kakav je Instagram - uslijedio je šok!

Anina priča je drukčija, dublja i potresnija od bilo čega što smo mogli očekivati. Ona nije lagala da bi (ne)prijateljice bile ljubomorne na njezin život ili da bi zavela frajera. Otkrila nam je da ima rak, a dokumentarističke fotografije koje je snimila njezina sestra Slavica otkrivaju dvije strane njezina života. Jednu u kojoj se Ana doslovce bori za život i istovremeno onu u kojoj na Instagramu uživa kao nikada u životu. Svoju je priču hrabro odlučila podijeliti s javnošću.

Foto: Slavica Josipović

- Početkom prošlog ljeta dogodio mi se tsunami u životu. Saznanje da imam rak koji nije otkriven baš "na vrijeme" nije me preplašilo. Rekla bih - razljutilo me. Bila sam bijesna na vlastiti život. No tada sam se nečeg ipak prestrašila. Prvo što sam pitala doktora bilo je: "Hoću li izgubiti kosu?" Nije me bilo strah što ću uskoro izgubiti grudi, možda umrijeti, nego što bih mogla izgubiti kosu. Svoju dugu kosu o kojoj sam bila ovisna. Koju nisam smjela skratiti više od 5 cm jer mi je to bilo emotivno preteško. Koju sam brižno čuvala od previše feniranja i peglanja, koristila najfinije maske i preparate - započela je Ana i nastavila:

Lijek za psihu

- Za manje od dva mjeseca bila sam bez kose, trepavica, s tetoviranim obrvama, a u moj život i na moje Instagram fotografije tada su ušle su perike. Tako je paralelno s klasičnom borbom, koju pod kontrolom liječnika prolazim tiho i skriveno od javnosti, počela moja modna Instagram utakmica s rakom. To je bio moj prkos, ženski prkos, i za to sam iskoristila Instagram - kazala je te objasnila nam je i zašto je ovo započela na društvenim mrežama za koje mnogi misle da loše utječu na psihu korisnika.

Foto: Slavica Josipović

- Meni je Instagram pomogao da svoju psihu zabavim. Ne želim da ova priča negativno utječe na psihu drugih, već da im pomogne da i sami promisle o onome što prolaze, da nađu način kako svoje teško dijelom pretočiti u zabavno. Svojim Instagram postovima ja sam sebe držala pozitivnom - tvrdi Josipović. Priznala nam je da je bila ljubomorna na tuđe živote kada je primala kemoterapiju. Rekla je da se mrzila i bila ljuta na život koji ju je, kako kaže, "izreketario".

Ipak, smatra da društvene mreže nisu mjesto gdje treba pokazivati svoje mane.

Samo najbolje

- Na Instagramu treba pokazati najbolje, uživati u svemu, biti lijep. Kad ispadneš lijepo na fotki, kad krenu lajkovi i komentari, bude ti nekako drago i osjećaš se bolje ma koliko bio loše volje ili ti je teško taj dan - misli Josipović koja Instagram uspoređuje s obiteljskim albumima za koje su se nekada birale najljepše fotografije, koje smo listali kada bismo došli u goste. A upravo je u obitelji Ana pronašla najveći oslonac i najveću potporu.

U realizaciji projekta pomogla joj je sestra Slavica s kojom godinama surađuje i koja ju je fotografirala.- Ona je uz mene od prvoga trenutka, cijelo vrijeme i ona na svoj način prolazi ovu moju priču. Ja ni u jednom trenutku nisam prestala raditi s njom, nije tu bilo promjene, nisam dozvoljavala da ova situacija to promijeni. Dio našeg rada je da pratimo i komentiramo stil ljudi i to sam radila cijelo vrijeme zajedno s njom. Ana smatra da nije influencerica, već novinarka koja svoje radove objavljuje na portalu Style Zagreb, jednom od prvih domaćih portala koji se počeo baviti modom na zagrebačkim ulicama. Na mišljenje javnosti utjecala je svojim medijskim radom, modnim pričama i modnim snimanjima.

Foto: Slavica Josipović

- Misija ovog fotoprojekta koji s razlogom predstavljam na početku listopada - mjeseca borbe protiv raka dojke - jest da pokaže kako se teškoj životnoj situaciji oduprijeti estetikom, modom i ljepotom. Ova izložba pokazuje kako je izgledao moj gubitak kose i grudi te kako se s takvim stanjem nositi u današnje vrijeme opsjednuto estetikom tijela - zaključuje i dodaje da joj je ova "igra" pomogla da zada šah-mat životnoj situaciji koja joj je oduzela kosu, grudi, nokte, ženske hormone te joj na neki način pokušala ukrasti ženstvenost.

O prognozama ne želi razmišljati, svoju priču ispričala je onako kako radi sve: drukčije, emotivno i upečatljivo.