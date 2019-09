Od Drakuline nevjeste do Marije Magdalene - ova glumica danas slavi 55. rođendan

Jedna od najljepših žena na svijetu, Monica Bellucci, danas slavi 55. rođendan.

Danas je znamo kao glumicu, iako je svoju karijeru započela kao model sa samo 16 godina. Njezina želja bila je završiti pravo, no unatoč tome, odlučila se za karijeru modela. Krajem osamdesetih potpisala je ugovor s jednom modnom kućom u Milanu nakon čega je dobila angažman u različitim modnim prijestolnicama.

Foto: Profimedia

Ubrzo je uzela i satove glume , a već 1992. pojavila se na svom prvom većem filmu. Uloga jedne od Drakulinih nevjesta u Bram Stockerovoj "Drakuli" nije joj donijela slavu, ali je definitivno bila proboj prema većim ulogama. Svijet je za ovu talentiranu glumicu saznao 2000. godine kada se pojavila u talijanskom filmu "Malena" gdje je očarala svojom ljepotom u ulozi fatalne žene vojnika za kojom uzdišu svi muškarci.

Uloga Marije Magdalene u filmu "Pasija" redatelja Mela Gibsona na trenutak je odvratila pozornost s njezinog izgleda i u prvi plan stavila glumu koju su pohvalili brojni kritičari. Glumila je i u filmovima "Matrix", "Asterix i Obelix" te u jednom od nastavaka o popularnom špijunu Jamesu Bondu iz kojeg nosi titulu najstarije Bondove djevojke.

Foto: Profimedia

Iza sebe ima dva propala braka. Prvi put se udala za fotografa Claudia Carlosa Bassa od kojeg se rastala nakon četiri godine braka, a drugi put za glumca Vincenta Cassela s kojim ima i dvije kćeri, Devu i Léonie. No niti drugi brak nije potrajao, rastali su se nakon 14 godina braka, 2013. godine, o čemu nisu htjeli pričati u medijima. Skoro dvije godine Bellucci je u vezi s francuskim umjetnikom Nicolasom Lefebvreom, koji je 18 godina mlađi od nje, no to ih ne zabrinjava.

2012. godine postala je novo lice brenda Dolce & Gabbana. I danas rado pozira za brojne prestižne modne časopise, a nije se povukla ni s modnih pista. U proljeće 2019. na tjednu mode u Milanu nosila je i reviju za spomenuti brend. Godinama se ne miče s lista najljepših žena svijeta.

Foto: Profimedia

Foto: Gtres/PIXSELL