Prvi njemački film produciran za Amazon tehnički je dobro izveden, s nekoliko zaista efektnih scena

Der Tiger, Amazon Prime Video

Tenk kao ultimativno oruđe kopnenog ratovanja u 20. stoljeću prirodno je zastupljen u nizu filmova, pri čemu kao zadnji zaista veliki takav film pamtimo “Fury” s Bradom Pittom. “Der Tiger” također prati tenkovsku posadu, ali onu s druge strane, njemačku koju vodi poručnik Philip Gerkens u tenku Panzerkampfwagen VI Tiger, poznatiji kao Tiger I, u prijelomnoj godini rata, 1945. Gerkens je očito sposoban zapovjednik jer je uspio preživjeti Staljingrad i, barem prema onome što se da doznati iz toka filma, istu sudbinu uspio ostvariti i za svoju posadu. Gerkensa i njegove tenkiste susrećemo negdje na istočnom frontu gdje osiguravaju povlačenje njemačkih jedinica preko mosta koji onda u zadnji tren prelaze i sami nakon čudnog Gerkensova oklijevanja. Ipak, sljedeća scena pokazuje ga kako zaprima zapovijed za tajnu misiju iza neprijateljskih linija gdje mu je zadatak odvesti ili privesti nekadašnjeg zapovjednika i prijatelja, pukovnika von Hardenburga. No, do kraja filma vidjet ćemo da ne govori o nekoj tajnoj misiji ruskim ili ukrajinskim stepama što bi i bilo dovoljno zanimljivo, već o jednom konkretnom pitanju koliko smo spremni do kraja izvršavati zapovijed čak i ako to znači da neće biti moguće izbjeći krivnju, pa i ako to znači zločin? To je pitanje koje redatelj Dennis Gansel postavlja u filmu koji je tehnički iznimno dobro izveden, no susreo je mješovita mišljenja publike i kritike. Predbacuje mu se kako je sve usmjereno na njemačkog vojnika u Drugom svjetskom ratu, dok se žrtve djelovanja praktično ne pokazuje, iako prikaza zločina ne fali. Tako ima kritičara koji su postavili pitanje moralnog pristupa u filmu. Mi bismo dodali stanovitu nelogičnost u scenariju koju ćemo vama prepustiti da je uočite do kraja filma, kako vam ne bismo pokvarili gledanje. U svemu, “Der Tiger”, prvi njemački film produciran za Amazon, dobar je film, tehnički doista dobro izveden s nekoliko zaista efektnih scena. Iako nije sasvim vjerodostojan, sam tenk je replika, što je razumljivo jer postoji tek šest sačuvanih Tigera I, a sukob sa sovjetskim tenkolovcem SU-100 u zaista sjajno napravljenoj sceni anakronizam je, jer se taj sovjetski oklopnjak pojavio tek 1945. Ali onda je tu i interesantna scena koja ukazuje na činjenicu da je legendarni tenk mogao i pod vodu jer je za većinu mostova naprosto bio pretežak. “Der Tiger” je dobar film koji treba pogledati zanemarujući opću ocjenu koja dolazi i zbog inherentno lošijih ocjena za filmove neengleskog govornog područja i spomenutih manjkavosti, ali je drugačiji i postavlja pitanja koja uvijek treba postaviti ne samo u ratnim situacijama.