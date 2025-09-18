Naši Portali
OD OVE JESENI

Promjene na HRT-u: Kolega iz sportske redakcije zamijenit će poznatu voditeljicu u emisiji 'Samo lagano'

Zagreb: Mirna Dvoršćak , voditeljica i novinarka na HTV-u
Foto: Igor Soban/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
18.09.2025.
u 16:40

Emisija će i dalje  nastojati podsjetiti gledatelje da u životu (ponekad) treba usporiti, udahnuti i uživati u trenutku, a urednica emisije je Silva Skende

Ove jeseni na HRT će se emitirati i neke dobro nam poznate emisije, ali neke od njih doživjele su i promjene, pa tako emisiju „Samo lagano“ nakon 160 emisija s Mirnom Dvoršćak od ove jeseni vodi Ivan Dorian Molnar! Emisija će i dalje  nastojati podsjetiti gledatelje da u životu (ponekad) treba usporiti, udahnuti i uživati u trenutku, a urednica emisije je Silva Skender. U intervju koji nam je dala prije dvije godine Mirna je rekla kako su joj reportaže omiljeni dio televizijskog posla. 

- Reportaže su moja stvar i tu sam definitivno najjača. Voljela bih se na televiziji posvetiti upravo tome – što sada nije slučaj. Sada sam voditeljica emisije "Samo lagano" i urednica u emisijama "Kod nas doma" i "Volim Hrvatsku". Reportaže mi jako fale i nadam se da će me uskoro šefovi poslati na neka snimanja. Voljela bih raditi i s mladim novinarima, naučiti ih svemu što znam, pronaći među njima talente i usmjeriti ih na neko radno mjesto gdje će zasjati u punom sjaju. To bi mi baš bio gušt - rekla nam je tada. Ivan Dorian Molnar dobro nam je poznato ime iz sportske redakcije HRT-a.  Profesionalnost i kvalitete svestranog mladog novinara Ivana Doriana Molnara prije šest godine odmah su prepoznali i čitatelji Večernjakove ruže kada su ga kao pobjednika odabrali u kategoriji novo lice godine i dosad je Ivan opravdao njihovo povjerenje vodeći i novinarski prateći brojna velika sportska događanja. 

- Imao sam dosta interesa i široko područje, ali oduvijek sam htio biti u sportskoj redakciji. Počeo sam u “Dobro jutro, Hrvatska” gdje su teme ležernijeg sadržaja, vodio sam emisiju “Znanstveni krugovi” i to mi je bilo zanimljivo, vodio sam potom i podnevni Dnevnik i vijesti u 5, a na radiju sam radio na Radio Rijeci i Radio Sljemenu. A lijepo priznanje za moj početak karijere bila je i Večernjakova ruža u kategoriji novo lice godine. - rekao nam je Ivan u jednom intervju.

 
