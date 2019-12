Prije 22 godine doživio je emocionalni slom, a sada je pred njim veliki povratak

Na radijskim postajama jedan od najizvođenijih autora retrozvuka i pop-rock melodija mediteranskog ugođaja sasvim sigurno je Riječanin splitskih korijena Neno Belan. Pjevušeći njegove stihove “stojim na kantunu, glava u balunu”, pa one poznate “jagode i čokolada”, svatko od nas osjeća vedrinu i javi mu se smiješak na usnama.

Podsjećaju nas na mladalačku iskrenost. Neno Belan rođen je u znaku Vodenjaka, čije su osobine vrlo naglašene u njegovu karakteru. Podznak mu je u znaku Jarca, što se odmah očituje u načinu odijevanja, ali i u osebujnoj skladateljskoj kreativnosti.

Na prvi pogled djeluje racionalno i distancirano, ali iza te fasade nalazi se romantična i osjećajna priroda. Ona utječe na taj poluboemski način života dobro usklađen s vlastitim karakterom. U svakoj pjesmi govori se o zvijezdama, o ljubavi, o snovima, o sunčanom danu – općenito o ljepoti u jednostavnosti, u trenucima, u sadašnjosti. Kaže njegov, stih “netko je davno, davno rekao – u zvijezdama je zapisano sve”, pa je 1997. godine upravo takav “zvjezdani zapis” donio njegov “emocionalni break down”, kako on to kaže. Za nas koji volimo glazbu takvi događaji u životu glazbenika donesu nešto posebno dobro – nove pjesme kakve samo snažna emocija može stvoriti.

Neno Belan je istinski majstor da prenese snažnu i duboku emociju na jednostavan, ali vrlo romantičan način. Vrlo uspješna godina iz koje pamtimo i pjevušimo njegove hitove bila je 2008. kada je izdao album Rijeka snova. U toj pjesmi on spaja ljubav prema ženi i ljubav prema gradu u koji ga je dovela ljubav i u kojem je “dečko s juga” našao sreću “u gradu na sjeveru”. Neno Belan je – jednostavan, slobodan, intelektualan i do kraja svoj. On ne mijenja stavove ni stilove. On živi i pliva niz svoju rijeku snova. Godina 2020. jedna je od onih u kojima će raditi iz drugog plana. Moguće je da mu nove emotivne plime i oseke potaknu novu fazu kreativnosti pa da u 2021. godini uživamo u njegovom velikom povratku na scenu s nagradama i hitovima. Hoće li u stihovima biti “divojka sa juga”, nije važno, ali sigurno će žena biti njegova inspiracija.

