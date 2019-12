Nedavno je otkrila sretne vijesti, a sad je pozirala bez šminke i s trbuščićem: 'Nije to tako strašno'

Početkom studenog pjevačica i glumica Sementa Rajhard objavila je najslađe vijesti. Iako svoj privatni život nastoji čuvati podalje od medija nije se mogla suzdržati, a da se obožavateljima ne pohvali da će se uskoro ostvariti u majčinskoj ulozi.

- Nas troje. Tri srca kucaju zajedno zauvijek. Uskoro nam stiže princeza - objavila je tada Sementa koja uživa u trudnoći. Iako je bila neizostavno lice gotovo svih važnih evenata u posljednje vrijeme glamurozne izlaske zamijenila je ležernim kućnim izdanjem, a to joj, sudeći prema posljednjoj objavi, ne pada teško.

- Super su mi velike spavaćice. Nije to tako strašno...red carpet haljine zamijeniti spavaćicama L sizeom

Izlaske zamijeniti krevetom i trudničkim jastukom. Zijevanje od 20 i 15 h..... Sve to jaaaako brzo prolazi, a dolazi nešto najslađe:)))) Curke sve je to superiška Dajem i savjete: SLUŠAJ SAMO SEBE :)))) - poručila je Sementa uz fotografiju na kojoj pozira u spavaćici s preslatkim motivima francuskih buldoga.

Sementa prinovu očekuje s dugogodišnjim partnerom Vanjom Brundulom. - Vanja i ja si odgovaramo po ubrzanom tempu, imamo slične interese i volimo otići na koncerte, festivale ili u kino na film. Super mi je što on zna hendlati svoj i moj posao i razumije prirodu mog posla - otkrila je svojedobno Rajhard koja je poznata po ulogama u seriji "Stella" i "Čista ljubav".