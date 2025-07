Prepoznajte li je? Bila je jedna od najvećih glazbenih zvijezda, sada je pokazala kako uživa u Londonu

Lisa Stansfield, jedna od najpopularnijih britanskih pjevačica s kraja 80-ih i početka 90-ih, više nije na vrhuncu popularnosti kao tada, no i dalje nastupa, a i dalje je aktivna na društvenim mrežama. Sada je objavila fotografiju uz rijeku Temzu i napisala: "Dolje uz rijeku. Veličanstveni London ljeti".

Kada je 1989. godine objavila debitantski solo album "Affection", malo tko je mogao predvidjeti razmjere uspjeha koji će uslijediti. Vodeći singl, "All Around the World", postao je instantni klasik i globalni hit broj jedan, katapultiravši pjevačicu iz Rochdalea u status međunarodne zvijezde. Pjesma je osvojila vrhove ljestvica diljem svijeta, uključujući i američku R&B ljestvicu, čime je Stansfield postala jedna od rijetkih bjelkinja kojoj je to uspjelo. Album "Affection" prodan je u više od pet milijuna primjeraka, donio joj je dvije nominacije za nagradu Grammy i tri prestižne nagrade Brit. Njezin uspjeh bio je toliko velik da je sudjelovala u humanitarnom projektu Band Aid II, pjevajući na božićnom hitu "Do They Know It's Christmas?", a zanimljivo je da je kasnije odbila priliku snimiti pjesmu "(Everything I Do) I Do It For You", koja je postala jedan od najvećih hitova u karijeri Bryana Adamsa.

Put Lise Jane Stansfield do zvijezda započeo je mnogo ranije, u radničkom okruženju Manchestera, gdje je rođena 11. travnja 1966. godine. Odrasla je slušajući soul glazbu, a kao najveće uzore navodila je Dianu Ross, Marvina Gayea i Barryja Whitea. Njezin talent bio je očit od najranije dobi; s tek 14 godina pobijedila je na pjevačkom natjecanju "Search for a Star", što joj je osiguralo prvi ugovor za snimanje. Nakon nekoliko neuspješnih singlova i kratkog voditeljskog angažmana na dječjoj glazbenoj emisiji "Razzamatazz", shvatila je da se želi isključivo posvetiti pjevanju. Njezina odlučnost i jedinstveni vokal bili su temelj na kojem će izgraditi svoju buduću karijeru.

Ključni trenutak dogodio se 1983. godine kada je sa školskim kolegama Ianom Devaneyem i Andyjem Morrisom osnovala bend Blue Zone. Iako je bend objavio jedan album i nekoliko singlova, prava prekretnica uslijedila je 1989. kada je Lisa gostovala na pjesmi elektroničkog dua Coldcut, "People Hold On". Pjesma je postala klupski i radijski hit, a njezin moćan vokal nije prošao nezapaženo. Diskografska kuća Arista Records prepoznala je njezin potencijal i ponudila joj ugovor za solo karijeru, dok su Devaney i Morris ostali uz nju kao ključni suradnici, tekstopisci i producenti. Devaney će kasnije postati i njezin suprug, s kojim je u braku od 1998. godine, nakon kratkog i neuspješnog braka s talijanskim dizajnerom Augustom Grassijem.

Nakon planetarnog uspjeha albuma "Affection", Stansfield je nastavila nizati hitove i tijekom 90-ih. Album "Real Love" (1991.) donio je hitove "Change" i "All Woman", pri čemu je potonji također osvojio prvo mjesto američke R&B ljestvice. Surađivala je s Georgeom Michaelom i grupom Queen na EP-u "Five Live" te snimila pjesmu "Someday (I'm Coming Back)" za iznimno uspješan soundtrack filma "Tjelohranitelj". Njezin treći album, "So Natural" (1993.), postigao je platinastu nakladu u Velikoj Britaniji, potvrdivši njezin status jedne od najvažnijih britanskih glazbenica desetljeća.

Krajem 90-ih, Lisa Stansfield odlučila je proširiti svoje umjetničke horizonte i okušati se u glumi. Debitirala je 1999. u filmu "Swing", za koji je snimila i soundtrack. Uslijedile su uloge u serijama poput "Agatha Christie's Marple" te filmovima "The Edge of Love" (2008.) i "Northern Soul" (2014.). Zanimljivo je da je bila u užem izboru za uloge u hit filmovima "Četiri vjenčanja i sprovod" te "Nemoralna ponuda". Nakon albuma "Face Up" (2001.) i "The Moment" (2004.), uzela je dužu pauzu od glazbe, posvetivši se glumi i privatnom životu. Tijekom tog razdoblja, 2008. godine, prodala je svoju viktorijansku vilu u Dalkeyju, predgrađu Dublina, za gotovo 6 milijuna eura.

Nakon gotovo desetljeća izbivanja, na oduševljenje obožavatelja, vratila se na glazbenu scenu albumom "Seven" 2014. godine, nakon čega je uslijedila uspješna europska turneja. Njezin posljednji studijski album, "Deeper", objavljen je 2018. godine, a promoviran je turnejom po Sjevernoj Americi, prvom nakon dva desetljeća. Godine 2019. proslavila je 30 godina od izlaska svog debitantskog albuma turnejom "Affection 30th Anniversary Tour", dokazavši da njezin glas i pjesme i dalje imaju posebno mjesto u srcima publike diljem svijeta.