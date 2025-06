Preminuo poznati influencer. Imao je samo 30 godina, a sve je počelo s jednim bezazlenim simptomom

Hej, ja sam Tanner. Ako ovo gledate, ja sam mrtav, riječi su kojima započinje unaprijed snimljena videoporuka kojom je influencer Tanner Martin objavio vlastitu smrt. Njegova supruga Shay objavila je video 26. lipnja, ispunjavajući njegovu želju da ona ima vremena za tugovanje, bez pritiska obavještavanja stotina tisuća pratitelja koji su godinama bili uz njih. Tanner, poznat po svom zaraznom optimizmu i humoru, odlučio je do samog kraja biti iskren i autentičan, ostavljajući iza sebe dirljivu poruku o ljubavi, životu i važnosti dobrote. Preminuo je u svom domu u Utahu 25. lipnja, samo 41 dan nakon što je ispunio svoj najveći san – postao je otac djevojčice AmyLou. Njegova priča tragičan je podsjetnik na borbu koju je vodio, ali i na opasnu bolest koja sve češće pogađa mlade ljude.

@tannerandshay Tanner’s last wish🤍 he joked while making this “for the price of a McChicken you could fund my AmyLou’s legacy fund” Link in bio ♬ original sound - Tanner & Shay | Cancer Fight

Njegova petogodišnja bitka s karcinomom započela je 2020. godine, kada je imao samo 25 godina, i to s jednim, naizgled bezazlenim simptomom: blagom, ali upornom boli u trbuhu. Bol nije bila iscrpljujuća, no Tanner se zbog nje neprestano osjećao loše. Uskoro su uslijedili i drugi problemi, ponajprije teški zatvor. Unatoč tim znakovima, početni nalazi krvi bili su uredni, zbog čega je prošlo čak šest mjeseci prije nego što ga je specijalist uputio na kolonoskopiju. Stručnjaci upozoravaju da, iako povremeni zatvor nije razlog za brigu, svaka trajna promjena u radu crijeva, obliku ili učestalosti stolice, kao i rektalno krvarenje ili neobjašnjiv gubitak težine, mogu biti klasični simptomi raka debelog crijeva. Umor je također čest znak, jer je anemija prisutna kod 30 do 75 posto pacijenata.

Do trenutka kada je Tanner konačno podvrgnut pretrazi, bilo je prekasno. Liječnici su otkrili da se rak iz debelog crijeva već proširio na jetru. Dobio je dijagnozu 4. stadija i rečeno mu je da je njegova bolest terminalna. Uslijedila je iscrpljujuća borba koja je uključivala više od 100 odlazaka na hitnu pomoć, preko 30 hospitalizacija i pet velikih operacija. Unatoč svemu, Tanner nije odustajao od života. Uspio je završiti fakultet, a on i Shay pokrenuli su neprofitnu organizaciju "Rebels Against Cancer" (Pobunjenici protiv raka). Svoju su borbu dokumentirali na platformama poput Instagrama i TikToka, gdje je njegova iskrenost i vedar duh privukla stotine tisuća ljudi.

Tannerova sudbina dio je zabrinjavajućeg trenda porasta broja oboljelih od raka među mlađom populacijom, koju istraživači nazivaju "Generacija Rak". Dok se broj dijagnoza kod osoba starijih od 50 godina smanjuje, kod onih između 15 i 49 godina u porastu je. Rak debelog crijeva postao je vodeći uzrok smrti od raka kod muškaraca mlađih od 50 godina i drugi vodeći kod žena iste dobne skupine. Točni uzroci još nisu poznati, no onkolozi sumnjaju na kombinaciju faktora poput pretilosti, sjedilačkog načina života, zapadnjačke prehrane bogate šećerom i ultraprerađenom hranom te izloženosti zagađivačima iz okoliša. Tannerova priča dodatno je složena zbog njegovog podrijetla; kao osoba s djelomičnim nasljeđem američkih domorodaca (plemena Catawba i Navajo), pripadao je etničkoj skupini s najvišom stopom obolijevanja od raka debelog crijeva.

Prije dijagnoze, Tanner i Shay živjeli su život pun obećanja. Upoznali su se preko crkvenih aktivnosti, vjenčali se 2018. i sanjali o zajedničkoj budućnosti, otvaranju terapeutske prakse i velikoj obitelji. Bolest je te snove prekinula, no njihovu ljubav je ojačala. Postali su nerazdvojni tim, a njihova "go wagon" torba, uvijek spremna s dekama, Nintendo Switch konzolom i knjigama, postala je simbol njihove borbe. Putovali su kad god je Tannerovo stanje to dopuštalo, obnavljajući bračne zavjete u Irskoj i stvarajući uspomene u Meksiku i Italiji. Kroz sve to, njihova vjera i međusobna podrška bile su im izvor snage.

Najveća Tannerova želja bila je postati otac. Znajući da kemoterapija može uzrokovati neplodnost, pohranio je spermu nedugo nakon dijagnoze. Krajem 2024., kada se činilo da novi tretman djeluje i daje mu nadu za još nekoliko godina života, par se odlučio na taj veliki korak. Shay je ostala trudna putem potpomognute oplodnje, a njihovu sreću pratile su tuga i tjeskoba. Dolazak kćeri AmyLou 15. svibnja bio je čudo. Tanner ju je, iscrpljen, ali presretan, držao u naručju i šapnuo: "Tako sam te dugo čekao... Toliko te volim." Nekoliko dana kasnije, kod kuće, organizirao je dirljiv trenutak: otplesao je ples oca i kćeri, sjedeći u fotelji s AmyLou u naručju, uz pjesmu "You'll Be in My Heart". Želio je da ona jednog dana ima tu snimku za svoje vjenčanje.

Suočeni s neizbježnim, Tanner i Shay odlučili su preuzeti kontrolu. Organizirali su "živi sprovod" kako bi proslavili njegov život s prijateljima i obitelji. Zajedno su birali lijes i nadgrobni spomenik, a Tanner je, kao veliki obožavatelj "Ratova zvijezda", isplanirao da na sprovodu harfistica svira glazbenu temu iz filma. U svojoj posljednjoj poruci, osim što se oprostio, zamolio je pratitelje da doniraju sredstva na GoFundMe stranici kako bi osigurao budućnost za Shay i AmyLou. Svojim je riječima, zamolio ljude da im pomognu "za manje od cijene jednog ljutog McChickena". Kampanja je do sada prikupila više od 500.000 dolara, dokazujući koliko je ljudi dotaknuo. Njegova ostavština nije samo u novcu, već u poruci koju je živio do samog kraja: "Budite dobri jedni prema drugima, pretpostavite dobru namjeru u drugim ljudima i imat ćete sretan život."