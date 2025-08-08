Preminuo bivši suprug slavne pjevačice i voditeljice, imao je samo 48 godina

Nakon duge borbe s karcinomom preminuo je Brandon Blackstock, talent menadžer i bivši suprug pjevačice Kelly Clarkson. Imao je 48 godina. Ovu tužnu vijest potvrdila je obitelj. „Brandon se hrabro borio s rakom više od tri godine i preminuo je mirno, okružen obitelji. Zahvaljujemo svima na vašim molitvama i mislima te molimo za poštovanje privatnosti obitelji u ovom izuzetno teškom trenutku“, izjavio je glasnogovornik obitelji.

Clarkson, koja je bila u braku s Blackstockom od 2013. do 2020. godine, ranije je otkrila da je otac njezine djece bio bolestan. Zbog toga je odgodila svoje planove u Las Vegasu kako bi više vremena provela s njihovom djecom, 11-godišnjom River i 9-godišnjim Remingtonom. „Iako inače držim svoj privatni život za sebe, tijekom protekle godine otac moje djece bio je bolestan, a sada moram biti potpuno prisutna za njih“, izjavila je Clarkson, zahvaljujući obožavateljima na razumijevanju.

Blackstock je imao još dvoje djece iz prethodnog braka, Savannah i Setha, te je 2022. postao djed kad je njegova kći Savannah rodila sina Lakea. Godine 2024. godine, u ožujku, pojavio se u javnosti sa svojom djecom River i Remingtonom tijekom obiteljskog izlaska na rodeu u Houstonu, zajedno s bratom Shelbyjem i bivšom pomajkom, pjevačicom Rebom McEntire.

Brandon je bio sin Narvela Blackstocka, koji je neko vrijeme bio menadžer Kelly Clarkson. On i Kelly upoznali su se 2006. godine, tijekom dodjele nagrada Academy of Country Music, a njihova veza kasnije je postala inspiracija za Clarksoninu pjesmu „Piece By Piece“ iz 2015. godine, u kojoj je pjevačica opisala osjećaj sigurnosti koji je pronašla s Blackstockom, za razliku od teškog iskustva s vlastitim ocem u djetinjstvu.

Nakon vjenčanja 2013. godine, Blackstock je postao menadžer Kelly Clarkson, a kasnije i country pjevača Blakea Sheltona. Godine 2018. Clarkson je rekla da ga ne bi angažirala da se nije uvjerila u njegovu predanost i uspješnost u poslu. Razveli su se 2020. godine, a razvod je finaliziran 2022. godine. Pjevačica je kasnije napomenula da ta odluka nije bila donesena impulzivno, već DAda su o tome dugo razmišljali.