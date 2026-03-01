Naši Portali
Hrvatska i Srbija bore se za prolaz u istoj polufinalnoj večeri Eurovizije, a nećete vjerovati koja ih osoba povezuje

Nicolasa Diamanea sad čekaju velike pripreme za Eurosongu, koji za njega nije samo glazbeno natjecanje već jedinstvena platforma na kojoj se isprepliću moda, performans i snažna vizualna priča. “Eurosong za mene nije samo natjecanje, već kazalište emocije. Kostim mora nositi energiju pjesme i identitet izvođača- publika to osjeti,” izjavio je Diamane

Modni dizajner Nicolas Diamane koji potpisuje kostimografiju grupe Lelek – pobjednika Dore 2026. s pjesmom "Andromeda", ostvario je još jedan veliki uspjeh. Diamane stoji iza vizualnog outfita metal benda Lavina koji je pobjednik PZE 2026.- Pesme za Euroviziju i predstavljat će Srbiju na ovogodišnjem Eurosongu. Nicolas Diamane time postaje prvi hrvatski dizajner koji je u istoj godini član dvije pobjedničke ekipe koja ide na Eurosong tj. prvi hrvatski dizajner koji se može pohvaliti s dvostrukim trijumfom. Diamane je dokaz da kvalitetan dizajn građen na emociji, glazbi i snažnom osobnom simbolizmu biva prepoznat od publike i struke.

Grupa Lavina je nastupila je s pjesmom "Kraj mene", a osvojili su maksimalni broj bodova i od stručnog žirija i od publike. Lavina je svojim nastupom, u čijem središtu su kostimi Nicolasa Diamanea, uvjerljivo odnijela pobjedu. Bend predvodi karizmatičan frontmen Luka Aranđelović kojeg na klavijaturama i kao back vokal prati njegov brat Pavle Aranđelović, a pored njih postavu čine i Pavle Samardžić (gitara), Andrija Cvetanović (gitara), Nikola Petrović (bas) i Bojan Ilić (bubnjevi).

Nicolasa Diamanea sad čekaju velike pripreme za Eurosongu, koji za njega nije samo glazbeno natjecanje već jedinstvena platforma na kojoj se isprepliću moda, performans i snažna vizualna priča. "Eurosong za mene nije samo natjecanje, već kazalište emocije. Kostim mora nositi energiju pjesme i identitet izvođača- publika to osjeti," izjavio je Diamane. Posljednjih se godina sve snažnije profilira kao jedno od zanimljivijih imena na domaćoj glazbenoj sceni, a sada je spreman predstaviti svoje kreacije svijetu.

Hrvatska i Srbija će nastupati u prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga 12. svibnja u Beču i jedino preostaje vidjeti što će ovaj modni virtuoz pripremiti za najveću glazbenu pozornicu u Europi.

