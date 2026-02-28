Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 177
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
VIDEO/FOTO Reuters: Izraelski dužnosnik tvrdi da je pronađeno tijelo Khameneija, Iran još ne potvrđuje
UŽIVO Haidar Diab: Idemo prema paklu i kataklizmi nakon napada na Iran
VIDEO Raketni napad na američku mornaricu: Gori sjedište Pete flote, objavljene snimke
VIDEO Napad na Dubai: Snimljen trenutak udara, pogođen hotel
Hrvat usred raketnog kaosa u Dubaiju: Ljudi su u šoku izlazili na ulice i snimali eksplozije!
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
U MEMOARIMA

Skandal iza kulisa: Slavna glumica progovorila o kolegi koji joj je život pretvorio u pakao

Foto: Profimedia
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
28.02.2026.
u 21:30

Ove optužbe Lisa Rinna iznosi u svojim memoarima naziva „You Better Believe I’m Gonna Talk About It“ koji su nedavno objavljeni i koji bi mogli napraviti pomutnju u Hollywoodu

Glumica Lisa Rinna prozvala je Roberta Kelker-Kellyja, svog bivšeg kolegu iz sapunice "Days of Our Lives"  „najvećim zlostavljačem u Hollywoodu“, tvrdeći da joj je na setu serije život pretvorio u „živi pakao“. Ove optužbe iznosi u svojim memoarima naziva „You Better Believe I’m Gonna Talk About It“ koji su nedavno objavljeni i koji bi mogli napraviti pomutnju u Hollywoodu.  Robert je u seriji tumačio Boa Bradyja, a Lisa u svojoj knjizi tvrdi da je Kelker-Kelly (61) bio „užasan“ prema njoj. „Otišla bih toliko daleko da kažem da je bio verbalno nasilan. Bio je pasivno-agresivan, manipulativan i igrao je čudne psihološke igre. Morala sam raditi s njim svaki dan, često polugola zbog ljubavnih scena“, napisala je 62-godišnja glumica i dodala: „Ako ne bih učinila ono što je želio, ignorirao bi me. Bio je tempirana bomba. Nikad nisam znala kad bih ujutro stigla na set hoću li zateći ljubaznog Roberta Kelker-Kellyja ili mračnog Roberta Kelker-Kellyja. Bio je nepredvidiv i to je bilo iscrpljujuće.“

Kada je Kelly odjednom nestao sa snimanja, Rinna i njezina i kolegica Kristian Alfonso dobile su vlastito stalno osiguranje.  Rinna je o tome u knjizi napisala: „Nisam se bojala fizičkog napada, ali NBC je morao zaštititi sebe. Tri tjedna smo imale zaštitare ispred kuća i prikolica te su nas vozili na posao i s posla.“Kelker-Kellyja je zamijenio Peter Reckell, a Rinna je napustila seriju 1995. godine.  Na drugom mjestu u knjizi Rinna je prozvala „podmuklog“ izvršnog producenta Brava Andyja Cohena jer je u svojim memoarima iz 2023., „Daddy Diaries: The Year I Grew Up“, objavio njihove privatne poruke. Napisala je: „Nakon što sam to pročitala, bila sam toliko ljuta da sam njegovu knjigu bacila u kamin i s užitkom gledala kako gori.“

Glumica poznata po ulozi u seriji „Melrose Place“ također je „jednom zauvijek“ razjasnila glasine o seksualnosti svog supruga Harryja Hamlina. „On ni na koji način, ni u kojem obliku nije homoseksualac, iako s tim nema ništa loše“, inzistirala je Rinna. „Kad si zgodan muškarac u Hollywoodu s dobrim stilom, ljudi odmah pomisle: ‘Je li on gay?’“ Ona i Hamlin (74) u braku su od 1997. godine i imaju dvije kćeri — Delilah Belle (27) i Ameliju Gray (24).

FOTO Bio je pobjednik u Big Brotheru prije 10 godina, a ovako popularni Žorž izgleda danas
1/18
Ključne riječi
showbiz optužbe memoari Lisa Rinna

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
NEIL SEDAKA

'Bio je istinska legenda rock and rolla, inspiracija milijunima': Preminuo je poznati glazbenik, svi znaju njegov hit 'Oh! Carol'

Neil Sedaka, autor bezvremenskih hitova poput „Breaking Up Is Hard to Do“ i „Laughter in the Rain“, preminuo je u petak. Njegova obitelj potvrdila je tužnu vijest u službenom priopćenju: „Naša obitelj je shrvana iznenadnim odlaskom voljenog supruga, oca i djeda. Bio je istinska legenda rock and rolla, inspiracija milijunima, ali prije svega – barem onima koji su imali sreću poznavati ga – nevjerojatno ljudsko biće koje će nam duboko nedostajati.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!