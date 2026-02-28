Skandal iza kulisa: Slavna glumica progovorila o kolegi koji joj je život pretvorio u pakao

Glumica Lisa Rinna prozvala je Roberta Kelker-Kellyja, svog bivšeg kolegu iz sapunice "Days of Our Lives" „najvećim zlostavljačem u Hollywoodu“, tvrdeći da joj je na setu serije život pretvorio u „živi pakao“. Ove optužbe iznosi u svojim memoarima naziva „You Better Believe I’m Gonna Talk About It“ koji su nedavno objavljeni i koji bi mogli napraviti pomutnju u Hollywoodu. Robert je u seriji tumačio Boa Bradyja, a Lisa u svojoj knjizi tvrdi da je Kelker-Kelly (61) bio „užasan“ prema njoj. „Otišla bih toliko daleko da kažem da je bio verbalno nasilan. Bio je pasivno-agresivan, manipulativan i igrao je čudne psihološke igre. Morala sam raditi s njim svaki dan, često polugola zbog ljubavnih scena“, napisala je 62-godišnja glumica i dodala: „Ako ne bih učinila ono što je želio, ignorirao bi me. Bio je tempirana bomba. Nikad nisam znala kad bih ujutro stigla na set hoću li zateći ljubaznog Roberta Kelker-Kellyja ili mračnog Roberta Kelker-Kellyja. Bio je nepredvidiv i to je bilo iscrpljujuće.“

Kada je Kelly odjednom nestao sa snimanja, Rinna i njezina i kolegica Kristian Alfonso dobile su vlastito stalno osiguranje. Rinna je o tome u knjizi napisala: „Nisam se bojala fizičkog napada, ali NBC je morao zaštititi sebe. Tri tjedna smo imale zaštitare ispred kuća i prikolica te su nas vozili na posao i s posla.“Kelker-Kellyja je zamijenio Peter Reckell, a Rinna je napustila seriju 1995. godine. Na drugom mjestu u knjizi Rinna je prozvala „podmuklog“ izvršnog producenta Brava Andyja Cohena jer je u svojim memoarima iz 2023., „Daddy Diaries: The Year I Grew Up“, objavio njihove privatne poruke. Napisala je: „Nakon što sam to pročitala, bila sam toliko ljuta da sam njegovu knjigu bacila u kamin i s užitkom gledala kako gori.“

Glumica poznata po ulozi u seriji „Melrose Place“ također je „jednom zauvijek“ razjasnila glasine o seksualnosti svog supruga Harryja Hamlina. „On ni na koji način, ni u kojem obliku nije homoseksualac, iako s tim nema ništa loše“, inzistirala je Rinna. „Kad si zgodan muškarac u Hollywoodu s dobrim stilom, ljudi odmah pomisle: ‘Je li on gay?’“ Ona i Hamlin (74) u braku su od 1997. godine i imaju dvije kćeri — Delilah Belle (27) i Ameliju Gray (24).