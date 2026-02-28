Zbog drastične promjene slavnu glumicu mnogi nisu prepoznali na modnoj reviji, a pažnju je privuklo još nešto

Glumica Demi Moore ponovno je dokazala da se ne boji promjena. Pojavila se na Tjednu mode u Milanu s potpuno novom frizurom, zamijenivši svoju prepoznatljivu dugu tamnu kosu modernim bobom s efektnim “wet look” završetkom. Novo izdanje pokazala je na Gucci reviji kolekcije jesen/zima 2026., održanoj u milanskoj palači Palazzo Delle Scintille. Riječ je o jednoj od najiščekivanijih revija sezone, a Moore je svojim odvažnim stilom privukla veliku pažnju fotografa i uzvanika. Za transformaciju je zaslužan poznati frizer Dimitris Giannetos, koji je frizuru duhovito nazvao “Demi-tris BoB”. U službenom priopćenju istaknuo je kako je želio kreirati snažan i modno osviješten izgled inspiriran siluetama nove Gucci kolekcije. Kratki bob iznad ramena, zaglađene teksture i mokrog efekta, savršeno je upotpunio cjelokupni styling. “To je velika promjena za Demi – nikada je nismo vidjeli ovakvu. Izgleda moderno, samouvjereno i izuzetno cool”, poručio je Giannetos.

Glumica je novu frizuru kombinirala s potpuno kožnim izdanjem, pripijenom crnom jaknom i uskim hlačama koje je osmislio stilist Brad Goreski. Look je zaokružila velikim sunčanim naočalama, crnim salonkama s visokom potpeticom i torbicom u istoj boji. Cijeli outfit potpisuje Gucci pod kreativnim vodstvom Demne Gvasalije. No, pažnju nije privukla samo frizura. Moore je na reviju stigla u društvu svog preslatkog čivave Pilafa, kojeg je nježno držala u naručju. Modni magazin Elle opisao je reviju kao svojevrsni hommage trendovima kasnih devedesetih i eri Toma Forda u Gucciju – a Moore se savršeno uklopila u tu estetiku.

Zanimljivo je da je glumica nedavno govorila o svom odnosu prema kosi, istaknuvši kako voli “ostaviti prostor za igru” te da je njezina kosa “proživjela mnoge živote”. Najradikalnija promjena dogodila se 1997. godine za ulogu u filmu G.I. Jane, kada je obrijala glavu. Taj potez opisala je kao iskustvo koje joj je promijenilo percepciju ljepote i produbilo zahvalnost prema vlastitoj kosi. Unatoč eksperimentiranju, Moore se uvijek vraća svojoj dugoj kosi, koju voli zbog njezine jednostavnosti. “Najviše se osjećam kao ja”, priznala je. “Mogu promijeniti izgled perikama i umecima, ali na kraju dana volim je raspustiti i vidjeti kako mi pada ispod struka. To je kao povratak kući.” Jedno je sigurno – bez obzira na duljinu, Demi Moore i dalje diktira modne trenutke.