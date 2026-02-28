Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 177
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
VIDEO/FOTO Reuters: Izraelski dužnosnik tvrdi da je pronađeno tijelo Khameneija, Iran još ne potvrđuje
UŽIVO Haidar Diab: Idemo prema paklu i kataklizmi nakon napada na Iran
VIDEO Raketni napad na američku mornaricu: Gori sjedište Pete flote, objavljene snimke
VIDEO Napad na Dubai: Snimljen trenutak udara, pogođen hotel
Hrvat usred raketnog kaosa u Dubaiju: Ljudi su u šoku izlazili na ulice i snimali eksplozije!
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TKO JE TO?

Zbog drastične promjene slavnu glumicu mnogi nisu prepoznali na modnoj reviji, a pažnju je privuklo još nešto

Foto: REUTERS
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
28.02.2026.
u 20:30

Zanimljivo je da je Demi Moore nedavno govorila o svom odnosu prema kosi, istaknuvši kako voli “ostaviti prostor za igru” te da je njezina kosa “proživjela mnoge živote”

Glumica Demi Moore ponovno je dokazala da se ne boji promjena. Pojavila se na Tjednu mode u Milanu s potpuno novom frizurom, zamijenivši svoju prepoznatljivu dugu tamnu kosu modernim bobom s efektnim “wet look” završetkom. Novo izdanje pokazala je na Gucci reviji kolekcije jesen/zima 2026., održanoj u milanskoj palači Palazzo Delle Scintille. Riječ je o jednoj od najiščekivanijih revija sezone, a Moore je svojim odvažnim stilom privukla veliku pažnju fotografa i uzvanika. Za transformaciju je zaslužan poznati frizer Dimitris Giannetos, koji je frizuru duhovito nazvao “Demi-tris BoB”. U službenom priopćenju istaknuo je kako je želio kreirati snažan i modno osviješten izgled inspiriran siluetama nove Gucci kolekcije. Kratki bob iznad ramena, zaglađene teksture i mokrog efekta, savršeno je upotpunio cjelokupni styling. “To je velika promjena za Demi – nikada je nismo vidjeli ovakvu. Izgleda moderno, samouvjereno i izuzetno cool”, poručio je Giannetos.

Glumica je novu frizuru kombinirala s potpuno kožnim izdanjem, pripijenom crnom jaknom i uskim hlačama koje je osmislio stilist Brad Goreski. Look je zaokružila velikim sunčanim naočalama, crnim salonkama s visokom potpeticom i torbicom u istoj boji. Cijeli outfit potpisuje Gucci pod kreativnim vodstvom Demne Gvasalije. No, pažnju nije privukla samo frizura. Moore je na reviju stigla u društvu svog preslatkog čivave Pilafa, kojeg je nježno držala u naručju. Modni magazin Elle opisao je reviju kao svojevrsni hommage trendovima kasnih devedesetih i eri Toma Forda u Gucciju – a Moore se savršeno uklopila u tu estetiku.

FOTO Ovo je nova Miss Zagreba kojoj je želja postati inspiracija djevojkama koje se bore s pritiscima da nisu dovoljno dobre
1/62

Zanimljivo je da je glumica nedavno govorila o svom odnosu prema kosi, istaknuvši kako voli “ostaviti prostor za igru” te da je njezina kosa “proživjela mnoge živote”. Najradikalnija promjena dogodila se 1997. godine za ulogu u filmu G.I. Jane, kada je obrijala glavu. Taj potez opisala je kao iskustvo koje joj je promijenilo percepciju ljepote i produbilo zahvalnost prema vlastitoj kosi. Unatoč eksperimentiranju, Moore se uvijek vraća svojoj dugoj kosi, koju voli zbog njezine jednostavnosti. “Najviše se osjećam kao ja”, priznala je. “Mogu promijeniti izgled perikama i umecima, ali na kraju dana volim je raspustiti i vidjeti kako mi pada ispod struka. To je kao povratak kući.” Jedno je sigurno – bez obzira na duljinu, Demi Moore i dalje diktira modne trenutke.
Ključne riječi
showbiz Milano Tjedan mode Dami Moore

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
NEIL SEDAKA

'Bio je istinska legenda rock and rolla, inspiracija milijunima': Preminuo je poznati glazbenik, svi znaju njegov hit 'Oh! Carol'

Neil Sedaka, autor bezvremenskih hitova poput „Breaking Up Is Hard to Do“ i „Laughter in the Rain“, preminuo je u petak. Njegova obitelj potvrdila je tužnu vijest u službenom priopćenju: „Naša obitelj je shrvana iznenadnim odlaskom voljenog supruga, oca i djeda. Bio je istinska legenda rock and rolla, inspiracija milijunima, ali prije svega – barem onima koji su imali sreću poznavati ga – nevjerojatno ljudsko biće koje će nam duboko nedostajati.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!