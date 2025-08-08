Željka iz 'Masterchefa' je izgubila 25 kg, a sada je objavila fotku iz svoje najgore faze

Jedna od finalistica showa MasterChefa 2021. godine Željka Bleuš zadnje tri godine dosta radila na sebi i izgubila je 25 kilograma. Počela je vježbati i promijenila je svoju prehranu, a sada često na Instagramu dijeli zdravije recepte i rado pratiteljima odgovara na pitanja koja ih zanimaju o njezinoj transformaciji i nekoga od pratitelja je zanimalo kako se dogodio taj trenutak u kojem je shvatila da mora nešto promijeniti.

- Evo ovu sliku baš često objavim zato što je ovo slika baš iz najgore faze. Nakon ovoga je bila savršena transformacija. Ali opet skoro pa povratak na staro. Znači jednostavno ne znam kako mi je došlo da moram. Nisam bila ja baš svjesna sebe da ovako izgledam, nisam ja to vidjela. Tada sam živjela baš pod stresom i velikom pažnjom koja mi je jako smetala - napisala je na Instgram storyju gdje je objavila fotografiju iz svoje deblje faze. Ispričala je svojim pratiteljima i kako izgledaju njezini treninzi i naglasila je kako ljeti ne može vježbati koliko u zimskom periodu, tako da u ljetnim mjesecima trenira oko tri puta tjedno u teretani te ponekad i trči. Pratitelje je zanimalo i koliko vremena joj oduzme pripremanje obroka, a Željka je rekla kako uvijek kuha veće količine jer bi joj bilo naporno kuhati svaki dan manje količine.

Foto: Instagram

- Kako koji dan, ovisi koliko zakompliciram. Ovako kad kuham kao u videima treba mi sat ipo vremena. Odmah pripremim sve obroke za cijeli dan. - kaže Željka. Otkrila je i kako je prije mjerila kalorije, a sada to više ne radi i malo je opuštenija po tom pitanju. - Znam već napamet većinu kalorija. Kalorijski deficit na kraju dana je najbitniji. Svoje recepte i prehranu dijelim neprestano.

Željka je u Masterchefu ispala tik pred kraj showa nakon zadatka u kojem su ona, Ivan Temšić i Gorana Milaković Goge trebali kuhati za chefa Denija Srdoča koji je Kvarneru donio pre Michelinove zvjezdice. No, Željka nije dozvolila da joj ova situacija pokvari životni cilj. Fanovi showa zapamtili su je kako vedru osobu koja im je više puta izmamila osmijeh na lice. Bleuš je 2023. godine dobila kulinarsku stipendiju Coca-Cola HBC Adria dodjeljuje u sklopu projekta 'Raise the Bar', a koja joj omogućuje profesionalno usavršavanje na uglednim svjetskim učilištima kao što su Le Cordon Bleu, École Ducasse i ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.