OBJAVILA VIDEO

Viktorija Rađa podijelila recept za sve one kojima se jede sushi, ali bi radije izbjegli rižu: 'Probat ću ovo. Hvala ti'

Glavna zvijezda salate je losos, koji je, kako je otkrila, prethodno marinirala u soya umaku, miso pasti i sezamovom ulju. Nakon toga ga je ispekla u pećnici, i to samo devet minuta na 250 stupnjeva, čime je dobila savršeno sočan komad ribe. Uz losos, u bogatu salatu dodala je i avokado, krastavac, edamame grah te mladi luk, stvarajući tako šarenu i nutritivno bogatu kombinaciju

U svojoj najnovijoj objavi na Instagramu, Viktorija Đonlić Rađa još je jednom potvrdila svoj status lifestyle ikone, ali i vrsne kuharice. S pratiteljima je podijelila video u kojem priprema, kako kaže, "brzu salatu" za sve one kojima se jede sushi, ali bi radije izbjegli rižu. Ovaj kreativan i zdrav obrok idealan je za sve koji paze na prehranu, a Viktorija je detaljno objasnila svaki korak pripreme.

Glavna zvijezda salate je losos, koji je, kako je otkrila, prethodno marinirala u soya umaku, miso pasti i sezamovom ulju. Nakon toga ga je ispekla u pećnici, i to samo devet minuta na 250 stupnjeva, čime je dobila savršeno sočan komad ribe. Uz losos, u bogatu salatu dodala je i avokado, krastavac, edamame grah te mladi luk, stvarajući tako šarenu i nutritivno bogatu kombinaciju. U videu je pokazala kako sve sastojke sjedinjuje u zdjeli te začinjava rižinim octom, sezamovim uljem i paprom, uz dodatak "light" majoneze za kremoznost.

Iako je objava stigla usred veljače, Viktorija ju je popratila poznatom uzrečicom "Lito ide mala!", dajući do znanja da pripreme za ljetnu formu počinju na vrijeme. To je u skladu s njezinim javnim imidžem, budući da je već godinama poznata kao velika zagovornica vježbanja i uravnotežene prehrane, što redovito dijeli sa svojim pratiteljima. Iako je nedavno plijenila pažnju svojim besprijekornim modnim izdanjima tijekom zimskog odmora, ovom objavom podsjetila je zašto je mnogima inspiracija i na području wellnessa.

Osim samog recepta, Viktorija je s pratiteljima podijelila i jednu osobnu anegdotu. Dok je na kraju videa uživala u salati jedući je štapićima, prisjetila se svoje mladosti. "A kad se sjetim da sam se sramila jesti u javnosti kad sam bila tinejdžerica. Mladost, ludost", kazala je kroz smijeh, pokazujući koliko se s godinama opustila i stekla samopouzdanje. Upravo ta iskrenost i opuštenost jedan su od razloga njezine velike popularnosti na društvenim mrežama.

Njezina objava nije prošla nezapaženo, a komentari su se ubrzo počeli nizati. Pratitelji su bili oduševljeni jednostavnošću i kreativnošću recepta, a mnogi su najavili da će ga i sami isprobati. "Genijalna si, baš te gušt gledat. Probat ću ovo. Hvala ti", napisala je jedna pratiteljica, dok su drugi hvalili njezin izgled i energiju: "Uvik si mlada i lipa" i "Baš si smišna".

Ova objava još je jedan dokaz kako Viktorija Rađa uspješno spaja inspirativan sadržaj o zdravom životu s osobnim i duhovitim trenucima, čime je stvorila vjernu zajednicu koja s nestrpljenjem iščekuje njezine nove ideje, bilo da se radi o modi, putovanjima ili, kao u ovom slučaju, ukusnom i zdravom receptu.
