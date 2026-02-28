'Zbog mojih šala i komentara gotovo svakog tjedna netko se naljuti na mene. Ali nije me briga'

Kad je riječ o Oscarima, malo je voditelja koji su tu pozornicu doživjeli više puta i s manje iluzija od Jimmyja Kimmela. Dodjela Američke filmske akademije oduvijek je bila svojevrsni test izdržljivosti: tri do četiri sata uživo, milijuni gledatelja diljem svijeta, publika sastavljena od najvećih zvijezda filmske industrije - i publika kod kuće koja čeka da netko pogriješi. Kimmel tom poslu večeri pristupa na način koji ga definira: bez previše strahopoštovanja, ali s jasnom sviješću da je riječ o instituciji.

Posljednjih dana pronijela se vijest kako bi se popularni američki televizijski voditelj, komičar i producent mogao vratiti u Dolby Theatre, na najpoznatiju pozornicu na svijetu. Ali samo pod jednim vrlo specifičnim uvjetom, koji uključuje prvu damu Melaniju Trump, točnije, ako novi dokumentarac o njoj bude nominiran za prestižnu filmsku nagradu. Dakako, riječ je o njegovom prepoznatljivom cinizmu. U svom stilu, Kimmel se osvrnuo na činjenicu da je novi dokumentarac o Melaniji Trump nadmašio očekivanja i zaradio 7 milijuna dolara tijekom prvog vikenda prikazivanja, dok je za produkciju, distribuciju i promociju potrošeno čak 75 milijuna dolara. "Bilo je to najuspješnije otvaranje za jedan nemuzički projekt taštine i drskog korporativnog mita u posljednjih 10 godina", izjavio je uz podsmijeh, ali ni ovdje se nije zaustavio.

Premda su kritičari na stranici Rotten Tomatoes filmu o prvoj američkoj dami dali ocjenu od samo 6%, Kimmel je istaknuo da na, Trumpu sklonom, Fox Newsu dobiva "snažnih 100%". "Zapamtite moje riječi", rekao je. "Ako 'Melania' bude nominirana za Oscara, vodit ću tu dodjelu, pitali me ili ne. Inzistirat ću na tome." Kimmel je dosad četiri puta vodio dodjelu Oscara, što se Donaldu Trumpu nije svidjelo, a jedan trenutak posebno ga je razbjesnio. Tijekom ceremonije 2024. godine Trump je za vrijeme prijenosa uživo objavio uvredljivu poruku o Kimmelovom vođenju. Kimmel je poruku pročitao u eteru, komentirajući kako je iznenađen što je Trump još budan i gleda. "Nije li vam prošlo vrijeme za spavanje u zatvoru?", upitao je tada. Trump je bio bijesan zbog tog trenutka i često ga je spominjao u kampanji te godine.

Jimmyja Kimmela, međutim, nije lako zastrašiti no, istini za volju, nikada nije izgledao kao čovjek koji će postati institucija američke televizije. Nije imao lice klasičnog voditelja večernjeg talk-showa, ni onu uglađenu dikciju kakvu su imali njegovi prethodnici. Njegov zaštitni znak od početka je bio lagani podsmijeh, umor u očima i ležerni ton kao da ne stoji pred milijunima gledatelja. Upravo ta kombinacija - ironija, inteligencija i prividna nehajnost - pretvorila ga je u jednog od najdugovječnijih i najutjecajnijih voditelja svoje generacije.

James Christian Kimmel rođen je 25. siječnja 1967. u Brooklynu, njujorškoj četvrti koja je tada bila sve osim glamurozna. Odrastao je u obitelji srednje klase s troje djece, jakim radnim navikama i još jačim smislom za humor. Djetinjstvo je proveo između škole, radija i televizije, upijajući glasove i ritam američke pop-kulture. Kada se u obitelj preselila u Las Vegas, grad koji živi od zabave, devetogodišnjem Jimmyju to je bio znak - ne sudbine, nego mogućnosti. U Vegasu su svi nešto izvodili, svi su imali nastup, svi su pokušavali zabaviti nekoga. Bio je to grad koji je učio da publika postoji - i da je treba osvojiti.

Kako je očeva karijera napredovala, roditelji su bratu Johnatanu, sestri Jill i Jimmyju priuštili sve što su željeli. Otac Jim najprije je radio u manjoj informatičkoj kompaniji, a potom je bio izvršni direktor u IBM-u. Radio bi po cijele dane, dok je majka Joan bila domaćica koja je cijeli život posvetila brizi o obitelji. U kasnijim intervjuima, Jimmy je uvijek isticao kako ih je uvijek čekao topli ručak ili večera i ispeglana odjeća.

Zanimljivo, i njegov mlađi brat Jonathan Kimmel također je poznato hollywoodsko lice. Naime, Jonathan je napisao 57 epizoda legendarnog "South Parka" od 2004. do 2008. godine. Nakon toga bio je sastavna karika "The Bonnie Hunt Showa", kao i showa svoga starijeg brata. Okušao se i kao glumac, i to u seriji "Trofejna žena" iz 2014., a usto je posudio glas brojnim likovima u "South Parku".

"Johnatan i ja još kao klinci voljeli smo podvaljivati stvari i raditi spačke, kako jedan drugome tako i roditeljima, ali i sestri koja bi poludjela zbog toga. Ponekad bismo završili u kazni zbog nestašluka. Već je tada bilo jasno u kojem će smjeru ići naša karijera i da smo rođeni za šoubiznis", rekao je Kimmel, koji je na fakultetu imao odlične ocjene te bio jedan od najboljih studenata, no nikad nije dobio diplomu.

"Nakon dvije godine studiranja, odlučio sam odustati od fakulteta. Ne pitajte me zašto", kaže Kimmel, kojemu se još u studentskim danima pružila prilika da izvede svoj prvi performans na radiju u sklopu fakulteta. I tako je sve počelo - u dobi od samo 21 godinu počeo je karijeru. Prvi profesionalni koraci vodili su ga kroz niz lokalnih radijskih postaja, često pod čudnim pseudonimima, s još čudnijim formatima. Fascinirala ga je ideja da možeš biti duhovit, a da te nitko ne vidi. "Radio je bio kao tajni laboratorij", rekao je jednom. "Možeš pogriješiti, možeš eksperimentirati, možeš biti glup - i ako nešto uspije, osjetiš to odmah."

U tim godinama naučio je dvije stvari: kako pisati šalu brzo i kako preživjeti otkaz. Radio je bio surov. Ako nisi bio zabavan, nisi trajao. No upravo ta nesigurnost izgradila je njegovu otpornost.

"Već tada bio sam siguran da taj posao želim raditi zauvijek i nikada nisam požalio zbog toga. Prvi ozbiljni angažman dobio sam na jednom radiju u Seattleu, no potjerali su me nakon samo dva mjeseca. Nisam očajavao nego sam pokrenuo vlastitu radijsku postaju. Posao me ispunjava, upoznao sam mnogo zanimljivih i manje zanimljivih ljudi, pa i totalnih luđaka. Ali u tome i jest ljepota ovog posla: nema monotonije, nema dosade", rekao je

Njegov idol bio je Howard Stern, čija je bezobzirna iskrenost i spremnost da provocira publiku ostavila dubok trag na Kimmelovu shvaćanju komedije. Stern mu je pokazao da humor može biti neugodan, sirov i istovremeno briljantan.

Govoreći o mladim danima, kada se probijao stazama uspjeha, kazao je: "Čak nisam uspio ni kao glumac, a to danas svi mogu biti." Ostvario je male uloge u filmovima "Aristokrati", "Na putu do zvijezda 2", "Ted 2" i drugima, dok je u animiranim filmovima "Štrumpfovi 2", "Garfield" i "Mali šef" posudio glas. Kasnije se pojavljivao i kao gostujući glumac u brojnim serijama i showovima kao što su "Ludnica u Clevelandu" i "Ulica Sezam".

Televizija je došla gotovo slučajno. Sredinom devedesetih postao je dio ekipe kviza "Win Ben Stein's Money", gdje je, kao duhoviti kontrapunkt suzdržanom Benu Steinu, pokazao da može balansirati između improvizacije i strukture. Emisija je bila neobična kombinacija intelektualnog nadmetanja i suptilnog apsurda. Kimmel je ondje brusio ono što će kasnije postati njegov zaštitni znak - humor koji izgleda kao da je usputan, ali je precizno tempiran.

Pravu prepoznatljivost stekao je na kabelskoj televiziji, u emisiji "The Man Show" na mreži Comedy Central. Danas se ta emisija često promatra kroz kritički odmak - bila je glasna, provokativna i otvoreno muška, u duhu kasnih devedesetih. No tada je predstavljala svojevrsnu pobunu protiv političke korektnosti koja je tek počinjala oblikovati medijski prostor. Kimmel je kasnije priznao da neke dijelove tog razdoblja ne bi ponovio. "Bio sam mlađi, bio sam gladan, i želio sam da me čuju", rekao je. "Ponekad si najglasniji kad još ne znaš točno što želiš reći."

Godine 2003. dobio je priliku koja se događa rijetkima - vlastiti večernji talk-show na nacionalnoj televiziji. "Jimmy Kimmel Live!" na mreži ABC počeo je tiho, gotovo neprimjetno. Konkurencija je bila brutalna, publika podijeljena, a očekivanja niska. Mnogi su mislili da neće potrajati.

Prve godine bile su borba. Format je tražio ravnotežu između intervjua sa zvijezdama, političke satire i skečeva. Kimmel nije imao karizmu showmana starog kova; nije plesao, nije pjevao, nije se pretvarao da je najveća zvijezda u prostoriji. Njegova snaga bila je u suprotnom: ponašao se kao da je svjestan apsurda cijelog formata. Kao da publici namiguje i govori: "Znam da je sve ovo pomalo besmisleno, ali hajdemo se zabaviti."

Jedan od ključnih trenutaka emisije bio je njegov dugogodišnji "sukob" s glumcem Mattom Damonom. Šala je započela kao improvizirani završetak emisije - "Ispričavamo se Mattu Damonu, ponestalo nam je vremena". Publika se smijala, Damon je glumio uvrijeđenost, a šala je rasla godinama. U toj igri ironije i pretjerivanja Kimmel je pokazao koliko razumije medijsku dinamiku. Sukob je bio lažan, ali zabava stvarna.

Godinama je gradio tim koji će postati gotovo obiteljski. Posebno mjesto u toj ekipi zauzima Guillermo Rodríguez, čuvar parkinga koji je postao komični suputnik u emisiji. Njihova dinamika - Kimmel kao suzdržani moderator, Guillermo kao spontani, pomalo zbunjeni sugovornik - dala je emisiji toplinu koju mnogi nisu očekivali.

"Zbog mojih šala i komentara gotovo svakog tjedna netko se naljuti na mene. Ali nije me briga. Samo ću im poručiti da ljutnja nije dobra za zdravlje i onaj tko se ljuti, prije će umrijeti", rekao je voditelj.

Prvi put je vodio Oscare 2017. godine. Bio je to trenutak kada je američko društvo već bilo duboko polarizirano, a Hollywood pod povećalom. Očekivalo se da će voditelj zauzeti stav, ali i ostati duhovit. Kimmel je otvorio večer tipičnim monologom - kombinacijom političke satire, samoironije i nekoliko dobro tempiranih uboda prema industriji koja sjedi u publici. Nije se ponašao kao domaćin koji moli za odobravanje; više kao netko tko zna da je večer duga i da treba zadržati ritam. A onda je došao trenutak koji je ušao u televizijsku povijest.

Na kraju večeri, kada je trebalo proglasiti dobitnika za najbolji film, pogrešno je pročitano ime. U dvorani je zavladala konfuzija, producenti su izlazili na pozornicu, mikrofon je kružio, lica su se mijenjala iz ushićenja u nevjericu. Kimmel je stajao sa strane, pa reagirao je kratko i suho: "Krivim Stevea Harveyja", aludirajući na raniji gaf na izboru za Miss Universe. Bio je to trenutak koji je ublažio napetost. Humor kao aparat za gašenje požara.

Akademija ga je pozvala ponovno već sljedeće godine. Povratak 2018. bio je svojevrsno povjerenje, ali i potvrda da se od voditelja ne traži savršenstvo, nego sposobnost upravljanja kaosom. Kimmel je tada bio opušteniji, svjestan da publika pamti prošlu godinu. U monologu se našalio na vlastiti račun i na račun same institucije, podsjećajući da je Hollywood sposoban za velike filmove - ali i za velike pogreške.

Treći put, 2023., vratio se u drukčijem kontekstu. Svijet je prošao kroz pandemiju, filmska industrija se transformirala, streaming platforme promijenile su način gledanja filmova. Oscari više nisu bili nedodirljivi simbol zlatnog doba kina; bili su događaj koji se morao dokazivati novim generacijama. Kimmel je to razumio. U jednoj od večeri otvoreno je komentirao trajanje ceremonije, šaleći se da publika kod kuće već googla tko je dobio nagrade jer ne može ostati budna do kraja.

Ipak, pozvali su ga i godinu kasnije, premda nije izbjegavao političke teme. U trenucima kada je industrija bila pod pritiskom zbog pitanja raznolikosti, ravnopravnosti ili etike, Kimmel je znao izgovoriti rečenicu koja probada, ali ne razara. "Hollywood voli govoriti o promjenama", rekao je jednom, "ali promjene su sporije od govora". Publika se smijala, ali poruka je ostala.

Kimmel ne štedi nikog, pa ni sebe sama. Nakon dva propala braka, treću sreću pronašao je u današnjoj supruzi, Molly McNearney, glavnoj spisateljici njegova showa "Jimmy Kimmel Live!". Nakon što je ABC u prosincu 2016. objavio da će upravo Kimmel voditi dodjelu Oscara, istog je dana on sam objavio da je njegova supruga trudna s njihovim drugim djetetom. "Događa mi se mnogo uzbudljivih stvari. Čestitam samome sebi! Vodit ću dodjelu Oscara i seksao sam se. Dvije stvari za koje sam kao tinejdžer mislio da se nikada neće ostvariti", našalio se na vlastiti račun.

Danas, nakon više od dva desetljeća na vrhu, Jimmy Kimmel djeluje gotovo paradoksalno: istovremeno insider i autsajder. Dio je establišmenta, ali ga i dalje komentira s distance. "Na kraju dana, moj posao je jednostavan: sjednem, pričam, pokušam biti smiješan i nadam se da će ljudi poželjeti opet doći sutra", rekao je voditelj koji, prema vlastitim riječima, u 50-ima živi svoje dječačke snove. "Svi vi koji niste do tridesete ostvarili neke snove, ne očajavajte. Pa pogledajte mene, tek mi se sa 49 ostvarila životna želja. Ima nade za svaku budalu na ovom svijetu."