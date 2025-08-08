Naši Portali
STANJE SE POGORŠAVA

Novi detalji teškog zdravstvenog stanja omiljene reality zvijezde: 'Nalazi su loši, bolest nije izlječiva'

08.08.2025.
Rada Vasić, koju javnost pamti iz showa ''Big Brother'', prolazi kroz najteže životno razdoblje. Nakon što je nedavno ostala bez supruga Radeta, sada se i sama bori s teškom bolešću koja se, nažalost, proširila.

Obitelj Vasić, koja je osvojila simpatije gledatelja diljem regije, suočava se s nizom tragedija. Nakon što je glava obitelji, Rade Vasić, preminuo u ožujku ove godine nakon dvogodišnje borbe s otkazivanjem bubrega, tuga se nadvila i nad njegovu suprugu Radu. Njoj je 2023. godine dijagnosticiran karcinom dojke, a teška bolest se nedavno vratila i proširila na pluća, čineći njezinu borbu još težom.

Nove detalje o majčinom stanju otkrila je njezina kći Ana. '- Mama je zdravstveno loše, ide na kemoterapiju. Ima karcinom pluća i ta bolest, nažalost, nije izlječiva. S terapijom produžava život, ona to jako teško podnosi. Nalazi su loši - objasnila je Ana gostujući u emisiji 'Narod pita'. Dodatnu podršku pruža i sestra Ivana, koja se iz Njemačke vratila u Srbiju kako bi bila uz majku u ovim teškim trenucima.

Cjelokupna situacija, od gubitka supruga do vlastite dijagnoze, ostavila je dubok trag na Radi. Sama je priznala da je u depresiji i da se "trese od straha", svjesna svega što je čeka. Izvori navode da je Rada preumorna i da ju je sve pogodilo. Unatoč svemu, kako je i sama istaknula, snagu za borbu pronalazi u svojoj djeci, za koju se nastavlja boriti.

Bračni par Vasić, koji ima šestero djece, veći dio života proveo je u Njemačkoj. Uvijek su isticali snažnu obiteljsku povezanost, a Rada je ranije s ponosom govorila kako su ona i suprug financijski pomogli kćerima Ani i Ivani kod promjene spola, pokazujući bezuvjetnu roditeljsku ljubav koja je i danas, u najtežim danima, njihov najveći oslonac. Cijela regija sjeća ih se iz popularnog reality showa Big Brother.

