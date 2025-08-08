Novi detalji teškog zdravstvenog stanja omiljene reality zvijezde: 'Nalazi su loši, bolest nije izlječiva'

Obitelj Vasić, koja je osvojila simpatije gledatelja diljem regije, suočava se s nizom tragedija. Nakon što je glava obitelji, Rade Vasić, preminuo u ožujku ove godine nakon dvogodišnje borbe s otkazivanjem bubrega, tuga se nadvila i nad njegovu suprugu Radu. Njoj je 2023. godine dijagnosticiran karcinom dojke, a teška bolest se nedavno vratila i proširila na pluća, čineći njezinu borbu još težom.

Nove detalje o majčinom stanju otkrila je njezina kći Ana. '- Mama je zdravstveno loše, ide na kemoterapiju. Ima karcinom pluća i ta bolest, nažalost, nije izlječiva. S terapijom produžava život, ona to jako teško podnosi. Nalazi su loši - objasnila je Ana gostujući u emisiji 'Narod pita'. Dodatnu podršku pruža i sestra Ivana, koja se iz Njemačke vratila u Srbiju kako bi bila uz majku u ovim teškim trenucima.

Kakvi kadrovi! Pogledajte atmosferu na Thompsonovom koncertu u Sinju, obožavatelji su uživali

Cjelokupna situacija, od gubitka supruga do vlastite dijagnoze, ostavila je dubok trag na Radi. Sama je priznala da je u depresiji i da se "trese od straha", svjesna svega što je čeka. Izvori navode da je Rada preumorna i da ju je sve pogodilo. Unatoč svemu, kako je i sama istaknula, snagu za borbu pronalazi u svojoj djeci, za koju se nastavlja boriti.

Bračni par Vasić, koji ima šestero djece, veći dio života proveo je u Njemačkoj. Uvijek su isticali snažnu obiteljsku povezanost, a Rada je ranije s ponosom govorila kako su ona i suprug financijski pomogli kćerima Ani i Ivani kod promjene spola, pokazujući bezuvjetnu roditeljsku ljubav koja je i danas, u najtežim danima, njihov najveći oslonac. Cijela regija sjeća ih se iz popularnog reality showa Big Brother.