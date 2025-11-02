FOTO Supruga našeg vatrenog iznenadila ovom fotografijom samo par tjedana nakon poroda

Helena Livaković, supruga vratara hrvatske nogometne reprezentacije Dominika Livakovića, ponovno je iznenadila javnost. Na svom je Instagramu objavila dirljivu fotografiju iz dječjeg parka na kojoj u naručju drži tek rođenu kćerkicu, dok se stariji sin Joakim igra u pozadini. Kao i kod prve trudnoće, sretne je vijesti uspjela sačuvati u potpunoj privatnosti. Dolaskom Kaje, 21-mjesečni sin Joakim dobio je ulogu starijeg brata. Par je još jednom pokazao koliko cijeni svoju intimu i mir, koji uspješno čuvaju unatoč velikom interesu javnosti.

Djevojčica je na svijet stigla 12. listopada, a ponosni roditelji dali su joj ime Kaja, koje nosi simboliku čistoće. Helena je u svojim Instagram pričama podijelila kako je rodila kći i otkrila ime. Osim nje, i Dominik je tu divnu vijest objavio i na svom profilu. Na fotki se vide ruke njega i supruge Helene te njihova sina Joakima, a svi skupa drže ručicu novorođene bebe. "12. 10. 2025. K", napisao je u opisu fotografije. Inače, da su Helena i Dominik dobili još jedno dijete doznao je Večernji list, od izvora bliskog paru. Naime, saznali smo kako je porod prošao u najboljem redu, majka i novorođenče su u najboljem redu, a sretni roditelji ne kriju oduševljenje što se njihovoj obitelji i "družini" pridružio još jedan član. Detalji trudnoće bili su poznati samo najužem krugu obitelji i bliskim prijateljima, dok je Helena, kao i u prvoj trudnoći, uspješno skrivala blaženo stanje od javnosti.

Foto: Instagram screenshot

Podsjetimo, u siječnju prošle godine Helena je u Zagrebu rodila njihova sina Joakima, a vijest o prvoj trudnoći otkrivena je tek nakon poroda. Diskrecija i odmjerenost koje par njeguje oduševile su javnost i tada, a čini se da su i sada ostali dosljedni svojoj želji da najintimnije životne trenutke zadrže za sebe. Ljubavna priča samozatajnog para započela je 2017. godine, a iz prijateljstva se rodila ljubav koju su okrunili brakom 2022. u Dominikovom rodnom Zadru. Helena, diplomirana dizajnerica tekstila i bivša umjetnička klizačica, svojedobno je otkrila da ju je Dominik osvojio svojom duhovitošću. Iako se rijetko pojavljuju u medijima, poznato je da žive skladan i povučen obiteljski život, a s vremena na vrijeme na društvenim mrežama podijele pokoji kadar obiteljske sreće - uvijek s dozom elegancije i suzdržanosti.

Dominik Livaković, jedan od najuspješnijih hrvatskih vratara i jedan od heroja sa Svjetskog prvenstva u Kataru 2022. godine, poznat je po tome da privatnost strogo čuva od javnosti. Ipak, u rijetkim prilikama, otkriva ponešto o svom obiteljskom životu. Tako je prošle godine, gostujući u serijalu "Knjaz kod Vatrenih", progovorio o supruzi, obitelji i vrijednostima koje ga vode. Tijekom igre asocijacija, na slovo "Ž" bez razmišljanja je rekao - žena, Helena.

- Jako sam sretan s njom - kratko je poručio. Na slovo "B" njegova prva pomisao bila je - beba. - Sad kad sam dobio bebu, shvatio sam koliko je to blagoslov. Na kraju dana, ništa nije važnije od toga da je ona dobro. Sve ostalo postane sporedno - rekao je tada Livaković. Otkrio je i zanimljivost o izboru imena sina Joakima: - Imali smo nekoliko prijedloga, ali smo ga jednog dana spontano počeli zvati Joakim prije nego što se rodio - i tako je ostalo. Neki su bili skeptični, ali nama je bilo savršeno - ispričao je.

Na pitanje o modi, uz osmijeh je dodao: - Volim si kupiti neku lijepu stvar, ali na kraju dana - žena mora odobriti. Nekad je iznenadim pa mi kaže: ‘Baš si me iznenadio... ali loše.’ - rekao je. U istom razgovoru Livaković je otkrio i da ima dvije sestre i brata te da su mu se roditelji razveli, ali su svi u dobrim odnosima. Posebno se prisjetio svog djeda Vojmila, koji je, kako kaže, imao velik utjecaj na njegovu nogometnu karijeru. - Djed me vozio u školu, na treninge, čekao sa sendvičem, a baka Vesna bi mi pekla palačinke. Volio sam biti kod njih više nego kod kuće - prisjetio se golman Girone i reprezentacije.