U ovotjednoj 'Večeri za 5' za glavnu nagradu natječu se bivši nogometaš, umirovljenik časnik HV-a i legenda grilla

Idući tjedan 'Večera za 5' vodi gledatelje u Slavoniju i Baranju. Prva je kuhala učiteljica i rehabilitatorica Senka, kojoj su na večeru stigli trgovkinja Gordana Dumančić, kuhar Boban Đekić, građevinar Stevica Getoš i umirovljeni časnik Hrvatske vojske Miljenko Kolobarić.

Edukacijsku rehabilitatoricu Senku Žigić Leljak u emisiju ju je prijavio suprug Ivan, koji je svojedobno sudjelovao i pobijedio u 'Večeri za 5'. Senka radi u školi, voli prirodu i životinje. U slobodno vrijeme voli čitati, gledati filmove i serije, ići u kazalište te putovati. Najčešće kuha klasična obiteljska jela, a omiljeno jelo su joj sarme.

FOTO Možete li vjerovati? Ovako je Dominik izgledao kada je ušao u 'Život na vagi'

Trgovkinja Gordana dolazi iz Valpova, a u emisiju se prijavila zbog novog iskustva i ljubavi prema hrani. Za sebe kaže da je komunikativna, društvena, uvijek spremna pomoći. Slobodno vrijeme voli provesti uz dobru knjigu, u društvu s prijateljima te uz svoju djecu. Obožava tradicionalnu slavonsku kuhinju.

Kuhar Boban dolazi iz Osijeka, a za ekipu je kuhao u Kopačevu. U 'Večeru za 5' prijavio se jer jako voli kuhanje, a usto je i komunikativan te voli dobru šalu i atmosferu. Posvećen je poslu, kuhanje mu je i hobi i zanimanje. Voli jela s grilla te mu je najdraže raditi s mesom. Svoj zanat s grillom izučio je u Leskovcu.

Stevica dolazi iz mjesta Poganovci, gdje vodi seosko imanje na kojem je ugostio i ovotjednu ekipu. Iako je građevinar po struci, uživa u svom poslu te se voli družiti i spremati hranu za druge. Obožava peke, omiljeno jelo mu je janjetina te će za sebe reći da je vesele naravi i da nije zlopamtilo.

Umirovljeni časnik HV-a Miljenko dolazi iz Osijeka, obiteljski je čovjek, društven je i marljiv. Veliki je ljubitelj sporta, a s prijateljima u slobodno vrijeme voli kartati i kuhati. Obožava jela na žlicu, a specijalnost su mu grah, čobanci i fiš paprikaš. Aktivan je u braniteljskim udrugama te voli kuhati i najkompleksnija jela. Ponovno uživajte u omiljenim epizodama 'Večere za 5' od ponedjeljka do petka od 17.45 na RTL-u. Epizode su dostupne i na platformi Voyo.