Poznati srpski influencer stigao na saslušanje u policiju pa napravio dramu ispred stanice

Poznati influencer Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase nedavno je ostao bez svog YouTube kanala, a gašenje je navodno tražio Savez komunističke omladine Jugoslavije koji je zgrožen nasiljem koje propagira. Inače, Baku Prase nedavno su optužili da je jedan od krivaca za smrt mlade influencerice jer su bili u svađi, a sad se do prije nekoliko dana natezao s Željkom Mitrovićem, osnivačem Pink Media Grupe. Ilić je Mitrovića optužio da mu je ukrao ideju za influencersku televiziju, a nakon toga su obojica nastavili nizati različite optužbe jedan protiv drugoga.

Baka Prase sada se našao u novim problemima te je stigao u policijsku postaju kako bi dao iskaz o navodnom korištenju nedozvoljenih supstanci. Imajući u vidu medijske navode kao i video zapise na kojima Bogdan Ilić navodno koristi supstancu nalik na opojnu drogu, čime se pohvalio te izjašnjavao o upotrebi narkotika, došao je dati iskaz zbog utvrđivanja okolnosti počinjenja kaznenog dijela. Influencer se treba izjasniti tko je snimio sporedne snimke i u koju svrhu te kako je nabavio navedene supstance. Prije ulaska u policijsku postaju, Baka Prase napravio je pravu dramu ispred stanice te je psovao Željka Mitrovića s kojim vodi medijski rat već nekoliko mjeseci, piše Blic.

Hrvatski tinejdžeri imaju mnogo idola, no čini se da najveći idol naše mladeži dolazi iz Srbije i milijuni klinaca poznaju ga pod imenom Baka Prase. Ovaj youtuber 2019. izdao je novi spot za pjesmu “Poni”, a za samo nekoliko dana skupio je više od dva milijuna pregleda.

Baka Prase je 26-godišnji mladić koji je zahvaljujući objavama na Instagramu i YouTubeu stekao zavidno bogatstvo, pa posjeduje Porsche, Rolex i cijeli niz brendiranih tenisica. Prostote su standardni rječnik Bake Praseta na YouTubeu, što ne bi bilo toliko čudno da mu otac nije pravoslavni svećenik, protojerej Nenad Ilić.

– On mi objašnjava da je to način kojim sa svojom publikom uspostavlja iskrenu komunikaciju. Govori jezikom našeg vremena i kulture, često se sprdajući s klišejima – kazao je srpskim medijima Nenad Ilić. Baka Prase je već s 14 godina počeo profesionalno igrati poznatu videoigru League Of Legends, a isprva je na YouTubeu i počeo objavljivati gejmerske videe. Kasnije je prešao na objave dogodovština iz svakodnevnog života i snimanje pjesama.

Neki od njegovih izraza danas su se udomaćili i u našem jeziku, pa ako od svog djeteta čujete da kaže “šaim se”, to je definitivno čuo od Bake Praseta. Izraz “šaim se” popularni je youtuber i komercijalizirao, pa danas na svojoj stranici prodaje majice s tim natpisom.

