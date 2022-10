Žiri je ovaj nastup pustio u sljedeći krug, a gledatelji su složni: Svaka čast na trudu, ali ovo nije talent

Bivši vojnik Filip Ščrbak pojavio se u nedjelju navečer na pozornici Supertalenta, no sa sasvim drugačijim talentom. Filip Ščrbak uz pratnju dvojice kolega izveo je zahtjevnu koreografiju koja se sastojala od street workout elemenata. Iako je Filip već na prvi pogled oduševio Maju pojavivši se u atraktivnom izdanju, uspio je pridobiti simpatije i ostalih članova žirija, a s ukupno tri prolazna glasa ostvario je prolaz u idući krug natjecanja. „Dečki, zaista ste moćni. Mislim da ljudi nisu svjesni koliko su neke stvari teške koje ste vi sada napravili… Tko god je ikad probao street workout bilo gdje u parku, zna da ste vi stvarno majstori“, zaključio je Fabijan koji se na Majin nagovor popeo na pozornicu gdje je i sam izveo impresivan broj zgibova. Gledatelji su komentirali ovaj nastup na Facebook stranici emisije i većina se ne slaže s ocjenama žirija i smatraju kako se u ovom nastupu ne predstavlja nikakav talent.

- Da su bez tog oružja mislila bi da su u teretani. Meni nikakav talent. Zaljubljeni u sebe i svoje tijelo... nije neki talent. Bilman je u pravu!Gdje je ovdje talent?! Vježbanje nije talent,nego trening i vježbanje, talent je nešto što pojedina osoba može a ostali ne mogu ili to nemaju. Ovdje samo pokazano da su dečki u kondiciji I da treniraju, ali ovo za super talent po meni veliko NE,a dečkima respekt na kondiciji. To nije talent to svaki vojnik mora znati. Treba samo jedno reći a to je da ovo nije za dalje, dečkima svaka čast na trudu i treniranju al brate točka im je loša i uopće nisu ukomponirani. A onda treba i reci pa tu su dolazili duplo bolji streetworkouteri - napisao je veliki dio gledatelja, a manji dio je poručio svima koji su napisali ove komentare da pokušaju oni izvesti ono što su dečki pokazali na pozornici.

Smatrate li da je ovaj nastup zaslužio prolaz u sljedeći krug natjecanja? Da 19,72% +

Ne 80,28% +

