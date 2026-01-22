Povratak sjajnog glazbenika: Grad pored luke kao intimni povratak vlastitom glasu i kreativnoj slobodi

Nakon trinaest godina diskografske tišine, Luky je veliki povratak obilježio službenim predstavljanjem EP-ja Grad pored luke u Croatia Records Studiju, čime je ujedno započela i službena prodaja vinilnog izdanja koje dolazi s download kodom s mp3 verzijama pjesama. Novo izdanje donosi pet pjesama koje predstavljaju zreo, ogoljen i duboko osoban autorski iskaz, oslobođen tržišnih očekivanja i trendovskih pritisaka. Kroz suptilan i emotivan izraz Luky progovara o društvu, vremenu i unutarnjim stanjima suvremenog čovjeka. O novom EP-u govorili su novinari i glazbeni kritičari Bojan Mušćet i Samir Milla, a među brojnim prijateljima i kolegama koji su ga došli podržati bili su Alka i Arian Vuica, Jurica Pađen, Marko Kutlić te Lea Dekleva.

"Meni je Luky bio veliko kantautorsko otkriće kada sam ga prvi put čuo na festivalu Dalmatinske šansone u Šibeniku s pjesmom 'Ti si more'. Taj njegov kantautorski uradak bilo je pravo osvježenje, a na kraju je osvojio i nagradu Porin za najbolji pop-rock album 'Ararita'" 2003. godine, naveo je Samir Milla.

Najavni singl novog izdanjasvojevrsni je most između trilogije kojom je započeo svoju kantautorsku karijeru i novog materijala u kojem se odmaknuo od ljubavno-morskih tema.uvrstio je Srce od zlata među najbolje pjesme 2025. godine prema izboru uredništva Glazbe.hr. "Ove skladbe mogu funkcionirati u 60-ima , 70-ima, 80-ima, ali i danas te smatram da će ovaj ovitak ući u nominaciju za porina jer je fantastičan album", rekao je Bojan Mušćet.Osim aktualnog singla Grad pored luke, poseban interes svih prisutnih bio je odabir Arsenove pjesme Odabrat ćeš gore.

"Ona je tu zato što zaokružuje EP. Imao sam dovoljno vremena da tu pjesmu iz filmske verzije 'Višnja na Tašmajdanu' i originalne verzije s kultnog albuma 'Čovjek kao ja' napravim kako sam htio što se dogodilo nakon dva mjeseca rada kad sam došao na ideju da stavim hip hop beat kao temelj pjesme", Vizualni identitet izdanja dodatno naglašava njegovu umjetničku cjelovitost, pri čemu je dva videospota režirao Vojan Koceić iz PILOT Studija, koji također potpisuje i likovno oblikovanje albuma, dok je fotografije za album snimio Zoran Orlić.

Osim Lukyja, koji potpisuje produkciju i svira niz instrumenata, na EP-ju su sudjelovali i Manja Ristić na violini, violi i čelu, Milan Biočić na električnoj i solo gitari, Tino Andrijić na bas gitari te članovi glazbene udruge Made in Korčula, a mastering izdanja obavio je Goran Martinac.

"Lukyja odavno volimo. Emotivna Dalmacija kako volim to reći, za mene su bili trio Gibonni, Oliver i Luky te je divno da se vratio. Jako nam je nedostajao, a njegov autorski rukopis i emocija ostali su isti. Koliku god pauzu Luky ima, on samo nastavlja kao da se ništa nije dogodilo. Postoje ljudi koji ga čekaju te je divno što se vratio", rekla je Lea Dekleva.

"Zadnji put sam Lukyja vidjela kada sam prije skoro deset godina pjevala na Korčuli, a kada smo se danas vidjeli, oboje smo se rasplakali. Da nije bilo Lukyja, kojeg sam upoznala preko mog prijatelja Dina Dvornika, nebi bilo ni mene. On je producirao 'Laži me' i 'Od kad te nema' te započeo pjesmu 'Šta mi radiš' nakon čega su sve one postale bezvremenske zahvaljujući Lukyju", navela je Alka Vuica o suradnji s Lukyjem.

Nakon promocije EP-ja planirana je i koncertna turneja po teatrima i manjim, komornim i interaktivnim prostorima u kojima će publika pjesme moći doživjeti u intimnom i neposrednom okruženju, što je u skladu s Lukyjevom željom da svaka riječ i svaki ton stignu izravno do srca slušatelja, jer Grad pored luke nije samo mjesto na karti, već i unutarnji prostor kojem se, kako poručuje, možemo i trebamo vratiti.