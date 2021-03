Detalji potresnog svjedočanstva glumice: 'Mučio me i silovao. Nakon 4 dana smo glumili u predstavi'

Potresna ispovijest glumice Danijele Štajnfeld koja je ovih dana dala iskaz u Beogradu nakon poziva Višeg javnog tužiteljstva i u njemu optužila glumca Branislava Lečića za silovanje odjeknula je regijom. Naime, u intervjuu za Insajder iznijela je detalje mučnog događaja koji se, kako ona tvrdi, dogodio u svibnju prije devet godina.

- Mene je silovao moj kolega i dragi prijatelj Branislav Lečić u svibnju 2012. godine. Nakon četiri dana glumili smo u predstavi. Bila sam u šoku. Htjela sam odmah zvati policiju, ali sam razmišljala što će se dogoditi. Morate razumjeti to stanje - započela je glumica ispovijest koja je navela da ju je Lečić jedne večeri automobilom odveo na nepoznato mjesto, negdje na ograncima Beograda, i silovao.

- Mučio me je i silovao. Ja sam govorila ne, neprestano, dok sam god mogla. To je bilo mučenje - psihološko, emotivno, fizičko i seksualno - kazala je Danijela dometnuvši da je cijelo vrijeme ridala i plakala i da je tijekom vožnje molila da ju vrati kući. Niti u jednom trenutku nije mogla zamisliti da će joj se dogoditi silovanje. U Lečića je imala beskrajno povjerenje.

Novinarka ju je upitala zašto ranije nije izašla s imenom svog zlostavljača i zašto je to odlučila napraviti sada.

- Kada se pojavio slučaj žrtava Mike Aleksića u javnosti, Branislav Lečić je smislio da bude veliki aktivist protiv seksualnih zločina. U trenutku kada je on pozvao bivše učenike škole Mike Aleksića da uđu u njegovu glumačku školu, to je prelilo kap. Ja sam razumjela da to sada više nije pitanje što će se sa mnom dogoditi u trenutku kada progovorim, ovo je pitanje moje društvene odgovornosti - kazala je Štajnfeld koja je nakon silovanja otišla u SAD te se liječila od PTSP-a, a pomišljala je i na suicid.

Foto: Youtube Screenshot

- Ja sam se liječila od posttraumatskog stresnog poremećaja dvije godine. Ja u to vrijeme nisam mogla funkcionirati normalno kao osoba, osjećati se sigurno. Bila sam uglavnom zatvorena. Ako bi bio netko tko bi me podsjetio na njega u bilo kojem smislu, meni bi počela teškoća s disanjem i dobivala sam panične napade - priznala je glumica koja je Branislava prijavila tužiteljstvu, a dostavila je i medicinsku dokumentaciju kao i snimku razgovora na kojoj s Lečićem razgovara o nemilom događaju.

O svemu se i oglasio glumac, koji je inače oporbeni političar i biviši minstar te član Demokratske stranke u Srbiji.

– Ne mogu imati komentar na jednu tako osjetljivu temu, dok iz tužiteljstva ne dobijem poziv i ne dobijem crno na bijelo da me optužila za takvu stvar – kazao je Lečić za srpske medije.

Podsjetimo, u dokumentarnom filmu "Hold me right", koji je predstavila na prošlogodišnjem izdanju Sarajevo Film Festivala, donijela je priče osoba koje su prošle seksualno zlostavljanje i uznemiravanja, a među tim pričama je i njezina priča. – Moja ideja bila je da napravim film o posljedicama silovanja i seksualnog zlostavljanja iz perspektive žrtve i iz perspektive ljudi koji su napravili te zločine. Kada sam pogledala sirovi materijal, u tom trenutku sam se ohrabrila i u posljednjem trenutku odlučila da i ja podijelim svoju priču – otkrila je Danijela gostujući u emisiji TV Sarajeva. Kazala je kako ovim filmom želi upozoriti da je ovo društveni problem i da je poruka filma da slušamo žrtve seksualnog nasilja i zlostavljanja i da im pomognemo da shvate da neće biti osuđivani ako zločin prijave.

Foto: Marko Prpić/Pixsell

Nikada prije nije pomislila da će i svoju priču ispričati javno jer, nakon što je bila seksualno zlostavljana, nije se usudila niti je smjela reći što joj se dogodilo jer je znala da će to imati posljedice i za njezinu obitelj i za nju i njezinu karijeru i tada se povjeravala svom laptopu i snimala je videa u kojima je pričala o svom iskustvu. Svoju priču tada nije mogla ispričati jer se bojala i jer je njezin silovatelj moćnik iz srpske filmske industrije, čije ime u dokumentarcu nije otkrila, ali poručuje svim žrtvama kako nisu krive i ne treba ih biti sram govoriti o tome.

