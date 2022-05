Posvojen je kad mu je bilo šest mjeseci, sestru si je sam odabrao u sirotištu, a preminuo je onako kako je i živio

U snu je u svojoj 68. godini preminuo kultni američki glumac Ray Liotta. Doista, u njegovom slučaju pridjev 'kultni' nije tek kurtoazija ili snobizam, jer njegov će Henry Hill iz Dobrih momaka, jednog od najboljih mafijaških filmova svih vremena ostati dijelom filmske povijesti. Bio je to film koji je donio novi val u uvijek popularne filmove o mafijašima, zbog odlične priče, ali i zbog beskompromisnosti koju su na neviđeno dobar način, samo njima svojstven, utjelovili Robert de Niro, Joe Pesci i, naravno, Ray Liotta.

Sjajan glumac preminuo je onako kako je većinu svojeg života i živio, snimajući u Dominikanskog republici Dangerous waters, nepretenciozan film koji teško da bi polučio neki ozbiljniji uspjeh, no u ovo doba obilježeno turbulencijama, mnogi veliki glumci imaju težak posao u pronalaženju dobrih scenarija i uloga. Najveći dio karijere Liotta nije imao takvih problema gdje bi ga se zahvaljujući njegovim metalno-plavim očima i rošavom licu lako odabiralo za uloge rubnih i psihopatskih likova, bilo da se radilo o policajcima ili mafijašima. Nakon nekoliko televizijskih uloga prva velika prilika za filmsku ulogu upravo je takva, Rayja Sinclaira u Something Wild što je uloga na koju ga je nagovorila Melanie Griffith tada udana za prijatelja mu Stevena Bauera, zvijezdu Lica s ožiljkom.

Foto: Briquet Nicolas/Pixsell 40th American Film Festival - Ray Liotta - DeauvilleRay Liotta poses for pictures at the 40th American Film Festival in Deauville, Normandy, France on September 9, 2014. Photo by Nicolas Briquet/ABACAPRESS.COMBriquet Nicolas/PIXSELL No, shvativši da je fizionomijom vrlo privlačan za slične uloge, izbjegava ih, odlučuje se na manje filmove u kojima je mogao pokazati više, ali pruža mu se prilika s jednom drugačijom ulogom. U Polju snova, filmu o baseballu gdje je glumio legendu tog sporta Joea Jacksona. Ispao je to jedan dosta dobar film, nerijetko prikazivan i na našim televizijama, iako ga sam Liotta nikada nije vidio jer mu je za snimanja oboljela majka. U svakom slučaju bio je to film dostatan za ulogu po kojoj će ostati zapamćen, Henryja Hilla u Dobrim momcima koja će ga, pak, vječno povezati s ulogama mafijaša. Liotta ulazi u hollywoodski prvu ligu no bez prevelike ljubavi od strane kritičara ponajviše ipak zbog odabira ne toliko ambicioznih i zahtjevnih uloga gdje je i danas dojam kako je ipak mogao više. Ipak, Cop Land ili John Q, pa i Hannibal u kojem je protagonist jedne od odvratnijih scena filmske povijesti kada mu Anthony Hopkins alias Lecter servira vlastiti mozak, znali bi proizvesti bljesak kojim bi se osvijetlila nikada prestajuća Liottina karijera. Jer, nesporno je kako je Ray Liotta volio raditi, volio je ekran, čak i kada bi se radilo o nečemu prilično dalekom od filmskih uloga, poput video spotova, dobro ga se sjećamo iz uprizorenja velikog hita Davida Guette Lovers on the Sun ili čak i video igrica gdje je glas posuđivao i globalnom megahitu Grand Theft Auto.

Malo je toga što bi povezivalo njegove uloge sa stvarnim životom, iako bi se reklo kako je za to imao stanovitu predispoziciju, jer bio je posvojen sa šest mjeseci. Kasnije je pronašao svoju biološku majku te je shvatio kako doista nema ničega talijanskog u sebi, ni po majci ni po ocu. Sestru Lindu, pak, praktično je s tri godine odabrao – sam u sirotištu. No, privatno je bio brižan otac koji je postao kasno, s 44, bio je to ipak život bez skandala ili afera. Tvrdio je čak da se u životu nije niti potukao. Nama ovdje može biti pogotovo zanimljivo da je Ray Liotta bio strastveni navijač Tottenham Hotspura gdje je čak u par navrata i bio na utakmici dajući intervjue prije mečeva. Imao je kasnije priliku ostvariti još jednu veliku ulogu, bio mu je ponuđen Tony Soprano, no odbio je.

Kasnije uloge pak pokazale su kako je doista mogao više, bilo je to u Marriage Story te Shades of Blue. Ray Liotta bio je jedan od onih 'glumčevih glumaca' s kojim nitko nije imao ništa protiv raditi, a on bi zauzvrat donosio poznati svoj intenzitet koji bi po potrebi znao promovirati u graničnu histeriju usmjeravajući tu sposobnost u ovisnosti od uloge koju je tumačio.

