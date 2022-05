U 67. godini života iznenada preminuo glumac Ray Liotta

U 67. godini je preminuo je glumac Ray Liotta, najpoznatiji po ulozi Henryja Hilla u Scorseseovoj uspješnici 'Dobri momci', javljaju američki mediji.

Glumac je preminuo u snu u Dominikanskoj Republici gdje je snimao film Dangerous Water. Liotta je iza sebe ostavio kćer Karen i zaručnicu Jacy Nittolo s kojom se uskoro trebao vjenčati. U zadnje vrijeme radio je na brojnim novim projektima kao što su ''The Many Saints of Newark'', ''Marriage Story i No Sudden Move''. Nedavno je završio sa snimanje filma ''Cocaine Bear'', a pojaviti se trebao i u ''The Substance uz Demi Moore''.

Što je uzrok smrti za sada nije poznato. Njegova iznendna smrt šokirala je brojne obožavatelje koji se od preminulog glumca opraštaju na društvenim mrežama.

