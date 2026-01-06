Posrnula zvijezda bijesna zbog kampanje za pomoć: Ne bi tražio milostinju, radije bih si prosvirao glavu

Glumačka legenda Mickey Rourke objavio je na svom Instagram profilu emotivni video u kojem se, držeći psića u naručju, obratio javnosti povodom prikupljanja novca za pomoć u njegovim financijskim poteškoćama. Vidno potresen, glumac je izrazio zbunjenost i frustraciju, naglašavajući kako nema nikakve veze s pokretanjem humanitarne kampanje. "Netko je pokrenuo nekakvu zakladu ili fond za mene kako bi se donirao novac, kao da je riječ o milostinji. To nisam ja", izjavio je Rourke. Svoje je gađenje prema takvom činu izrazio šokantnom izjavom: "Da mi treba novac, ne bih tražio je**nu milostinju. Radije bih si prislonio pištolj na glavu i povukao okidač."



Glumac je poručio svima koji su donirali novac da ga zatraže natrag, navodeći da ga cijela situacija ponižava i sramoti. "Ne želim ničiji novac. Želim da dobijete svoj novac natrag", rekao je. Ova njegova burna reakcija dolazi u vrijeme kada se suočava s ozbiljnim financijskim problemima. Naime, Rourkeu prijeti deložacija iz njegovog doma u Los Angelesu zbog gotovo 60.000 američkih dolara neplaćene stanarine, a krajem prosinca 2025. godine dobio je i nalog za iseljenje. Zbog toga je njegova prijateljica Liya-Joelle Jones, uz njegovo dopuštenje, pokrenula GoFundMe kampanju s ciljem prikupljanja 100.000 dolara za pokrivanje njegovih troškova. Čini se da je Rourkeova video poruka usmjerena na lažne ili neovlaštene kampanje koje su se možda pojavile paralelno s onom službenom.

Njegova iskrena i sirova poruka izazvala je lavinu reakcija među obožavateljima, koji su mu u komentarima pružili bezrezervnu podršku. Mnogi su izrazili poštovanje prema njegovom ponosu i razumijevanje za tešku situaciju. Neki od pratitelja odmah su reagirali kako bi mu pomogli riješiti problem. "Prijavio sam GoFundMe stranicu kao lažnu kampanju za prikupljanje sredstava. Svatko to može prijaviti", napisao je jedan korisnik, dok je drugi sugerirao da bi slučaj trebalo prijaviti FBI-u. Komentari poput "Volimo te, Mickey! Najbolji si" i "Ti si nevjerojatna osoba i veliki prijatelj" pokazuju koliko je glumac i dalje cijenjen među svojom publikom. Ovaj incident samo je jedan u nizu izazova s kojima se Rourke suočava u posljednje vrijeme. Osim borbe s deložacijom, prošle je godine imao i kontroverzan nastup u britanskoj verziji "Celebrity Big Brothera", koji je napustio ranije nakon niza incidenata. Unatoč osobnim poteškoćama, zvijezda filmova "Hrvač" i "Sin City" ne odustaje od karijere. Prema podacima s IMDb-a, Rourke ima čak šest nadolazećih filmskih projekata, što pokazuje da je i dalje aktivan i tražen u filmskoj industriji. Njegova emotivna objava na Instagramu otkrila je ranjivu stranu legende, ali i nesalomljivi ponos koji ga je pratio tijekom cijele karijere.