Popularna komičarka pokazala kako izgleda nakon što je smršavjela 22 kilograma i poslala snažnu poruku svima

Početak nove godine za američku komičarku i glumicu Amy Schumer označava i početak novog poglavlja u njezinom životu. Na svom Instagram profilu podijelila je seriju fotografija koje su, kako je napisala, nastale dok se pakirala za putovanje, a snimila ih je njezina majka. Na slikama Schumer pozira opušteno u svom domu, odjevena u nekoliko različitih kupaćih kostima i haljina, bez trunke šminke i bez korištenja filtera. U pozadini se nazire impresivan pogled na noćnu panoramu Manhattana, što odgovara njezinom nedavnom preseljenju iz Brooklyna. Posljednja fotografija u nizu prikazuje je na putovanju, noseći majicu s natpisom "perimenopauza", čime još jednom potvrđuje svoju prepoznatljivu otvorenost o temama o kojima se rijetko govori.

"Ova godina je posvećena brizi o sebi i ljubavi prema sebi. Bez šminke. Bez filtera", napisala je Schumer u opisu objave. "Cijenimo svi svoje zdravlje, svoje obitelji, prijatelje i imajmo najbolju godinu života. Idem naprijed bez žaljenja. Samo s ljubavlju." Njezina poruka snažno odjekuje, posebno u kontekstu nedavnih događaja u njezinom privatnom životu. Naime, u prosincu 2025. godine, glumica je potvrdila da se nakon sedam godina braka razvodi od kuhara Chrisa Fischera, s kojim ima sina. Stoga se ova objava doživljava kao hrabra izjava o neovisnosti i odlučnosti da krene dalje, fokusirana na vlastitu dobrobit.

Poruka o brizi za sebe za Schumer nije samo fraza. Godinama otvoreno govori o svojim zdravstvenim problemima, uključujući tešku borbu s endometriozom, zbog koje je morala roditi carskim rezom i na kraju se podvrgnula histerektomiji 2021. godine. Početkom 2024. otkrila je da joj je dijagnosticiran i Cushingov sindrom. Njezina nedavna fizička transformacija i gubitak kilograma, za koje je priznala da su potpomognuti lijekom Mounjaro, također su bili motivirani ozbiljnim zdravstvenim razlozima. U tom svjetlu, njezina objava dobiva dublji smisao, slaveći tijelo koje je prošlo kroz brojne izazove i slaveći odluku da zdravlje stavi na prvo mjesto. Hashtagovi poput #perimenopause i #csection potvrđuju njezinu misiju destigmatizacije ženskih zdravstvenih tema.

Reakcije pratitelja na njezinu objavu bile su iznimno pozitivne. Komentari su bili ispunjeni podrškom i divljenjem prema njezinoj hrabrosti i iskrenosti. "Apsolutno sjajiš. Za zdravlje i sreću u 2026.!", "Prokletstvo, djevojko! Volim te!", "Sjajiš!", samo su neke od poruka koje su joj uputili obožavatelji. Čini se da Schumer u 2026. godini, nakon završetka njezine serije "Life & Beth" i bez najavljenih velikih turneja, doista stavlja fokus na osobni oporavak i mir.

Podsjetimo, glasine o razvodu intenzivirale su se u studenom kada je Daily Mail, pozivajući se na izvore bliske paru, izvijestio da prolaze kroz "teško razdoblje". Jedan prijatelj tada je izjavio kako je siguran da će se Amy razvesti. "Smršavjela je i jednostavno joj je dosta. Chris je uglavnom izvan kuće", tvrdio je izvor. Ubrzo nakon toga, magazin People objavio je priču s druge strane, navodeći da par "privatno radi na normalnim problemima" te da su "predani svojoj vezi". Međutim, znakovi koji su upućivali na suprotno postajali su sve očitiji. Schumer je na društvenim mrežama prestala nositi vjenčani prsten, a s profila je obrisala sve starije fotografije, uključujući i one sa suprugom.

Gledajući unatrag, naznake problema mogle su se uočiti i ranije. Još 2021. godine mnoge je iznenadio Fischerov smisao za humor kada je supruzi za 40. rođendan darovao tortu s natpisom "Ostavljam te". Iako je to trebala biti šala, izraz lica glumice u videu koji je objavila odavao je nelagodu. Dvije godine kasnije, par je proveo cijelo ljeto odvojeno dok je Schumer putovala Europom s Jerryjem Seinfeldom i njegovom suprugom. Nedavno je i sama komičarka dodatno potaknula glasine kada je početkom prosinca objavila, a zatim brzo izbrisala, video u kojem je napisala: "Što god da se na kraju dogodi s Chrisom i sa mnom, nema nikakve veze s gubitkom težine ili autizmom. Držimo fige da uspijemo. On je najbolji." Ta je objava sugerirala da se za brak još uvijek bore, no izvori za Page Six tvrdili su suprotno, navodeći da "nema nikakve šanse za spas braka" i da par već radi na planu "svjesnog razdvajanja" kako bi osigurali što bolji odnos zbog zajedničkog roditeljstva nad sinom Geneom.

Amy i Chris započeli su vezu u studenom 2017., a vjenčali su se u tajnosti već u veljači 2018. godine u Malibuu. U svibnju 2019. dobili su sina Genea, kojeg je Amy nazvala njihovom "kraljevskom bebom". Njihova veza od početka je bila pod povećalom javnosti, a Schumer nikada nije skrivala detalje iz privatnog života, često ih koristeći kao materijal za svoje stand-up nastupe. Jedan od najiskrenijih trenutaka bio je kada je u svom specijalu "Growing" na Netflixu 2019. otkrila da je Chrisu dijagnosticiran poremećaj iz autističnog spektra. Tada je izjavila da su je upravo karakteristike povezane s njegovim stanjem – njegova iskrenost i drugačiji pogled na svijet – privukle i natjerale da se ludo zaljubi u njega.

Schumer je često govorila o tome kako dijagnoza utječe na njihov brak, pretvarajući specifične situacije u humoristične anegdote. Ipak, izvori bliski paru za Daily Mail su naveli kako je upravo to postao jedan od izazova. "Nije lako jer on zbog autizma ne shvaća uvijek njezine šale, a njoj je važno biti smiješna i nasmijavati ljude. Njegova brutalna iskrenost bila je i blagoslov i prokletstvo", rekao je jedan izvor. Sama glumica je u emisiji "Saturday Night Live" ispričala anegdotu koja to ilustrira. Kada mu je jedne večeri rekla da su joj posljednje godine, unatoč pandemiji, bile najbolje u životu, on ju je samo pogledao i rekao: "Idem podići prozore na autu." Ta je situacija, kako je rekla, bila jedna od onih u kojoj igraju igru "autizam ili samo muškarac?". Unatoč izazovima, njihov odnos bio je i profesionalno isprepleten; Fischer je radio kao konzultant na njezinoj seriji "Life & Beth", a zajedno su se pojavljivali i u kulinarskoj emisiji "Amy Schumer Learns to Cook".