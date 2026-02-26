Naši Portali
FOTO Jolina nasljednica pokazala dečka, provode se na jednom od najromantičnijih mjesta na svijetu

26.02.2026.
Kći pjevača Jole, mlada influencerica Iva Čagalj, provela je nekoliko dana u Parizu, a svoje je pratitelje na društvenim mrežama oduševila je raskošnim fotografijama

Iva Čagalj, 19-godišnja kći popularnog domaćeg glazbenika Joška Čagalja Jole, posljednjih godinu dana vješto gradi vlastiti brend na društvenim mrežama, gdje je prati više od 20 tisuća ljudi. Svoj status jedne od najpopularnijih mladih influencerica potvrdila je nedavnim putovanjem u Pariz, koje je pretvorila u elegantan i sadržajno bogat bijeg od svakodnevice. Sudeći prema objavama, njezin boravak u francuskoj prijestolnici bio je pomno isplaniran, spajajući opuštanje na kultnim mjestima s nezaobilaznom dozom umjetnosti, a sve je to podijelila sa svojim pratiteljima kroz seriju estetski dotjeranih fotografija.

U društvu dečka Davida, Iva je svoje pariške dane započela u ritmu koji bi odobrila i protagonistica serije "Emily u Parizu". Posjetili su Café de Flore, jednu od najpoznatijih kavana na svijetu, smještenu na pariškom Boulevard Saint-Germainu. U toj legendarnoj instituciji, u kojoj su nekoć sjedili Jean-Paul Sartre i Simone de Beauvoir, Iva je uživala u klasičnom desertu crème brûlée. Za tu je prigodu odabrala jednostavnu, ali efektnu kombinaciju crne kožne jakne i crnog topa.

No, putovanje nije bilo rezervirano samo za gastronomske užitke i modu. Mlada Splićanka pokazala je i svoju ljubav prema umjetnosti, posvetivši značajan dio vremena obilasku muzeja. Najviše pažnje privukle su fotografije iz Musée d’Orsay, gdje je pozirala uz remek-djela impresionizma. Na svojim je storyjima otkrila da su je posebno dirnuli Monetovi "Plavi lopoči" te jedno od prepoznatljivih Van Goghovih platna, "Kolibe u Cordevilleu". Posjetom Orsayu i Louvreu, Iva je u svoj pariški dnevnik upisala dva ključna kulturna poglavlja.

Svoju je avanturu zaokružila šetnjama šarmantnim ulicama poput Rue Bonaparte, gdje se nalazi i slavna slastičarnica Ladurée, poznata po najfotogeničnijim makronima na svijetu. Kadar Eiffelova tornja u sutonu poslužio je kao savršeni "au revoir" Gradu Svjetla, a cijelo iskustvo sažela je u kratkoj, ali znakovitoj objavi na engleskom jeziku: "Radije bih bila ovdje". Time je jasno dala do znanja da je Pariz ispunio sva njezina očekivanja.
