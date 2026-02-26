FOTO Ella Dvornik trpi nesnosne bolove, evo o čemu je riječ

Najpopularnija domaća influencerica Ella Dvornik zabrinula je pratitelje objavom da se bori s nesnosnom boli u leđima. - Bol u leđima mi je 60ProMax i ne znam što da napravim po tom pitanju više. Osim da se krivim preko zarolanih popluna i jastuka. Primam i glupe savjete u ovom trenu - napisala je uz fotografiju na svom Instagram storiju, pritom tražeći savjet. Iako se radi o akutnom problemu, ovo je samo jedan u nizu zdravstvenih izazova o kojima je Ella uvijek bila spremna otvoreno govoriti, pokazujući svoju ranjivu stranu. Podsjetimo, ranije je često izvještavala o želučanim problemima koji su značajno utjecali na njezino raspoloženje, uzrokujući razdoblja u kojima bi "vegetirala". Tijekom obje trudnoće borila se i s kolestazom, stanjem jetre koje je zahtijevalo hospitalizaciju i strogi liječnički nadzor.

Foto: Instagram screenshot

Krajem 2025. godine hrabro je progovorila i o mentalnom zdravlju, otkrivši da se godinama bori s poremećajem pažnje (ADHD), koji joj uzrokuje "epizode hiperfokusa" i probleme s pamćenjem. Priznala je da je dvije godine išla na psihoterapiju prije prelaska psihijatru. U sklopu te borbe, prvi put je otkrila i da je njezin otac, legendarni Dino Dvornik, patio od bipolarnog poremećaja.

FOTO Ella Dvornik objavila je rijetke fotke s kćerkicom, imaju veliki razlog za slavlje

- Na psihoterapije sam išla dvije godine i onda sam imala pauzu prije nego sam otišla baš kod psihijatra. Meni je više odgovarao psihijatar nego psihoterapeut, ali puno ljudi je baš obrnuto. Nadam se da ćete naći što vam odgovara. Ako ste kojim slučajem nevjerni Toma, nemojte svoje prijatelje odgovarati od toga ako vam se povjere da im treba jer samo umanjujete njihovo stanje i možete još više štete napraviti. Inače za one koji ne znaju, nije baš fun fact, moj tata je imao bipolarni poremećaj - napisala je tada. Unatoč svemu, Ella naglašava važnost rutine u borbi protiv loših raspoloženja. Teretana joj je postala ključan alat za oporavak, a uvela je i pravilo 'bez mobitela' tijekom vježbanja. Svoju otpornost najbolje je sažela opisavši 2025. kao 'najsretniju godinu' zbog velikog napretka u zdravlju.