Naša mlada glumica o putovanju na Maltu: 'Lijepo je, ali nije kao naše'

Sunčano vrijeme koje je posljednjih dana zaokupiralo unutrašnjost Hrvatske podsjetilo nas je da smo o jednom ljetnom putovanju razgovarali s mladom glumicom Margaritom Mladinić koju gledamo kao Terezu Vukas u seriji "Divlje pčele". Margarita oduševljava svojom ulogom, a nama je pričala o svom putovanju na Maltu koje se odvilo prošle godine.

Kada ste putovali na Maltu? Koliko dana ste proveli tamo? Koliko vremena je trajao sam put? Tko vam je pravio društvo?

Na Malti sam bila početkom šestog mjeseca 2025. godine. To putovanje je ustvari bio zakašnjeli poklon za 20. rođendan mojoj sestri Sonji. Na Malti smo provele pet dana.

Kakvo je bilo vrijeme tijekom vašeg posjeta?

Bilo je jako vruće, skoro svaki dan smo se kupale u moru, a da ne spominjem da smo od silnih stvari zaboravile ponijeti šešire pa smo prvi dan trčale kupiti iste jer bih rekla da je to esencijalna stvar za biti na Malti u lipnju.

Jeste li putovali u privatnom aranžmanu ili preko neke agencije? Ako ste privatno, kako ste se organizirali i istraživali lokacije koje ste posjetili?

Putovale smo u privatnom aranžmanu. Ja nisam baš od tih grupnih organiziranih putovanja i agencija, više volim ležerniji pristup. A i ovo je bilo prvo putovanje koje sam sama organizirala, do sad sam bila ona koja se samo pojavi s putovnicom i hodam gdje mi se kaže i u ovoj ulozi organizatorice sam na svoje iznenađenje baš uživala.

Gdje ste odsjeli? Kako vam se svidjelo tamo?

To je ustvari smiješna priča. Naime, ja sam rezervirala smještaj preko booking aplikacije u Gziri (uvala preko puta Vallette) koji je izgledao sasvim uredno. Međutim, uživo je bila potpuno druga priča. Ali dobro, tražile smo dodatni par čistih ručnika i shvatile da nema smisla sada tražiti novi smještaj. Ionako bi se u sobi samo presvukle i prespavale.

Koje su vas znamenitosti ili lokacije oduševile? Što ste sve još imali priliku vidjeti?

Ja inače imam sindrom da gdje god da otputujem mislim da bi se tu mogla preseliti pa ću vam evo to reći i za Vallettu. Birgu, L-Isla i Bormla su tri mala povijesna gradića koja se nalaze nasuprot Valette koja su me također oduševila.

Jeste li se više fokusirali na more ili ste se posvetili i povijesnim zidinama i drugim dijelovima 'muzeja na otvorenome' kako nazivaju Valettu?

Pa rekla bih da smo imale neki dobar balans ležanja na plaži / bazenu uz koktel i obilaženja znamenitosti. Ja sam inače tip koji na putovanjima najviše voli sjesti na neki trgić i gledati ljude uz čašu vina, a Malta se pokazala kao idealna destinacija za takvo putovanje.

Foto: Privatni album

Bili ste i na otoku Gozo. Kako vam se svidio? Što ste radili tamo?

Otok Gozo je prekrasan. Tamo smo se više-manje cijeli dan kupale i sunčale, ali smo pred sam povratak u Vallettu posjetile i staru jezgru Victorije i popele se na vrh tvrđave s koje je pogled apsolutno prekrasan.

Biste li se ponovno vratili?

Bih. Ali bih se vratila s rezerviranim smještajem u nekom hotelu s bazenom u uvali St. Julian i s ekipom u obilazak noćnih klubova.

S obzirom na to da je Malta mala otočka država, kako ste se kretali otokom?

Otok je odlično povezan javnim prijevozom, tj. autobusima i malim brodićima. Većinom smo se tako kretale, a za Gozo iz Vallette vozi katamaran koji te za sat i pol dovede s jednog kraja otoka na drugi.

Kako vas se dojmilo more i plaže?

Sad ću biti ona prava nepopravljiva Dalmatinka... Lijepo je, ali stvarno nije kao naše. (smijeh)

Na otoku su na brojnim lokacijama snimane i razne serije i filmovi. Jeste li posjetili neko od tih mjesta?

Nažalost, nismo stigle posjetiti poznati set Popeye filma, ali tko god je bio, rekao nam je da je to klasična zamka za turiste tako da smo to ustvari odlučile preskočiti.

Po čemu pamtite Maltu?

Po suncu, dobrim koktelima, preslatkim balkonima i pješčanim plažama.

Imate li neke savjete za one koji se odluče putovati na Maltu? Biste li preporučili posjet drugima?

Pa savjetovala bih možda ako je veći fokus na obilasku samih znamenitosti da idu u proljeće. Nama je stvarno po danu bilo pakleno vruće i to onda znatno otežava situaciju. Ali definitivno bih preporučila da posjetite Maltu. Posebice mladim ljudima zbog dobrog noćnog života.

Foto: Privatni album

Kakva su vaša iskustva s lokalnim stanovništvom? Kako se ponašaju prema gostima? Jesu li druželjubivi? Jeste li imali kakvih neugodnih situacija?

Ja nisam imala nikakvih neugodnih situacija, dapače, gdje god smo bile, ljudi su bili izrazito ljubazni i susretljivi. Zanimljivo je koliko ‘naših’ ljudi radi na Malti, a smiješno je što te u kafićima prepoznaju po iqos uređajima jer to na Malti ne postoji.

Biste li rekli da je Malta skupa destinacija za hrvatske prilike? Kako se kreću same cijene, npr. ručka, javnog prijevoza? Postoji li neka usluga koja vas je iznenadila u pozitivnom ili negativnom smislu kada su u pitanju cijene?

Malta, u odnosu na cijene na hrvatskoj obali, je definitivno jeftinija. Ručak za dvije osobe na Malti možeš pojesti za 30-ak eura, javni prijevoz je odličan i tjedna neograničena karta košta svega 15 eura po osobi.

Što se gastronomije tiče, postoji li neka hrana koje ste probali prvi puta i posebno vam se svidjelo? Jeste li probali neki od njihovih specijaliteta? Je li vam se svidio? Što naši čitatelji nikako ne smiju propustiti kušati?

Ja vam nisam baš dobar sugovornik kad je hrana u pitanju jer sam veganka tako da često lokalni specijaliteti nisu opcija za mene. Ali evo, što se tiče veganske kuhinje, gdje god smo sjele bilo je par opcija i svakako nisam ostala gladna.

I još nekoliko općenitih pitanja. Kako se organizirate kada putujete?

Kupim karte i rezerviram smještaj te napravim neki okvirni, ne prestriktni plan. Sve ostalo u hodu i po osjećaju.

Volite li više aktivan odmor ili vam je draže baš odmarati?

Ovisi gdje putujem, ali više sam za aktivni odmor definitivno.

Koliko vam je fokus na posjeti novim lokacijama i novim doživljajima?

Pa to je po meni i svrha putovanja. Doživjeti, osjetiti kulturu življenja tog mjesta i stvoriti divne uspomene.

Jeste li više tip za ležanje na plaži ili obilaženje muzeja? Ili sve u određenoj mjeri?

Negdje sam između te dvije opcije. Nisam od onih odmora na kojima samo ležiš i čitaš, ali nisam ni tip koji je od 6 ujutro na nogama i u cjelodnevnom obilasku.

Koje mjesto biste jako voljeli posjetiti?

Ja obožavam putovati i ustvari nema mjesta gdje ne bih otišla. Ali ako bih morala izdvojiti jedan grad koji baš jako želim posjetiti to je Pariz. To mi je nekako prvo na listi.

Koja sve mjesta ste posjetili? Koji od njih vam je ostalo u posebno lijepom sjećanju? Zašto?

Posjetila sam dosta mjesta u Europi, ali u posebnom sjećanju mi je prošlogodišnje putovanje u New York s frendicama. Od tada me još ništa nije uspjelo toliko dojmiti kao taj grad.

Planirate li još neko putovanje u skorijoj budućnosti? Ako da, gdje planirate ići, s kim i kada?

Ja vam nikad ne planiram putovanja mjesecima unaprijed, obično to bude vrlo spontano tako da trenutačno nemam ništa u planu; što ne znači da se neće dogoditi.