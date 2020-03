Posrnula glumica naprasito prekinula zaruke, mora u psihijatrijsku bolnicu

Problematična glumica Amanda Bynes treba se prijaviti u psihijatrijsku bolnicu.

Odredio je to sudac koji se bavi njezinim slučajem skrbništva nakon što je naprasito prekinula zaruke s bivšim dečkom Paulom Michaelom.

Odlučeno je to na tajnom saslušanju u četvrtak, tvrdi izvor blizak obitelji, a prisustvovali su Amandini roditelji. Oni su joj, naime, skrbnici te se bave njezin financijama nakon što je nekoliko godina ranije završila na odvikavanju. Na saslušanju je bio i njezin bivši dečko, zato što roditelji nisu dozvoljavali da se glumica uda za njega.

Bynes koja sada ima 33 godine prvo je rekla da će ići u psihijatrijsku kliniku, a sada to odbija. Navodno je preko vikenda trebala biti u ustanovi no nikada se nije prijavila.

Podsjetimo, glumica je početkom ožujka prošle godine ponovno imala probleme s drogom zbog čega se prijavila u rehabilitacijsku kliniku.

Ova 32-godišnjakinja bila je pod pritiskom zbog ponovnog interesa javnosti za nju nakon velikog intervjua u časopisu Paper u studenom.

U tom intervjuu glumica je priznala da je njezina ovisnost počela kada je imala samo 16 godina, iz znatiželje, no to je eskaliralo. U 2014. imala je slom i tada je njezino bizarno ponašanje postalo predmet rasprave na društvenim mrežama. Rekla je isto tako da nikada nije imala psihičke bolesti, već samo probleme s drogom. Tijekom oporavka upisala je fakultet za modni dizajn, no nije isključila povratak na ekrane.

- Prošla sam najgore i preživjela, pa mislim da će sada sve biti samo bolje - izjavila je tom prilikom.