Nakon što je pokazala međunožje Nikolina ispričala tužnu životnu priču: 'Majka me zlostavljala'

Nikolina Sajević, 18-godišnjakinja koja se u showu "Ljubav je na selu" bori za srce farmera Hakije Špage, nedavno je zgrozila gledatelje kada je na razuzdanoj zabavi tijekom plesa pokazivala međunožje. No, samohrana majka koja traži ljubav kod 23 godina starijeg Hakije ima tužnu životnu priču.

- Nisam imala baš lijepo djetinjstvo. Mama me je ostavila poslije rođenja. Vraćala se i odlazila dok se moji roditelji nisu razveli. Na kraju sam imala nasilje od mame. Kad je god bila u kući, pokušavala me zlostavljati. No nikad nije smjela zbog oca, on bi ju je otjerao. Kad se ponovno udala, otišla sam k njoj i doživjela sam teško nasilje, kakvo ne bih poželjela nijednom djetetu. Otkad mi je to učinila, gubimo svaki kontakt. Uz mene su čitav život tata, baka, djed, teta i tetak. Oni su mi podrška u svemu - kazala je Nikolina za RTL i dodala kako je majka znala svašta o njoj govoriti pa su je djeca u školi drukčije gledala. No, otkad je prekinula kontakt s njom, preporodila se.

- Jako mi je teško što nemam mamu, nekad se znam isplakati, ali ono ne bih poželjela ni najgorem neprijatelju. Idem dalje, glavu gore, želim to što prije zaboraviti. Baka i tata uvijek su bili uz mene. Branili su me jer znaju da je sve što mi je mama radila utjecalo na mene. Da me je voljela, ne bi mogla tako nešto učiniti - kazala je Nikolina i dodala da se u show prijavila kako bi našla čovjeka koji bi bio uz nju i dijete i usrećio je.

- Živim s bakom, djedom, ocem i svojim djetetom. Tata nas trenutno financira, no uskoro ću se zaposliti u jednoj firmi. I dalje idem na zumbu i planiram školovati svoj glas, a razmišljam i o tome da upišem faks - rekla je Nikolina.