Pretužno! Bivša Mamićeva supruga proživljava najteže dane: 'Mirno spavaj...'

Vanja Horvat, kolumnistica i poduzetnica, trenutno proživljava najteže dane. Naime, na Instagramu je objavila tužnu vijest kako je njezina 73-godišnja majka Dunja preminula.

- Mirno spavaj majčice moja...Ovo će zauvijek biti tvoj dan, 08.03. - napisala je kratko bivša supruga Zorana Mamića, a ispod objave su mnogi počeli izražavati sućut.

Naime, za potresnu vijest Vanja je doznala dok je bila u Americi gdje je otišla u posjet svojoj sestri Jasenki, piše CoverStyle. Ovog vikenda, njezina sestra je trebala stati pred oltar devet godina nakon gubitka supruga Iztoka Puca.

Inače, njezina majka, umirovljena profeosrica fizike i matematike preminula je u 73. godini života, a zadnjih šest godina se borila s Alzheimerovom bolešću. U listopadu 2014. dijagnosticirana joj je opaka bolest, a da nešto nije u redu članovi obitelji posumnjali su još u ljeto 2013. godine. Njezin suprug Hrvoje Horvat je u intervjuu za Gloriu prije 2017. godine opisao kako su izgledali neki od najborbenijih trenutaka te bolesti.

- Lani je u Novalji pala i slomila lijevu nadlakticu, dva centimetra ispod ramena. Zbog Alzheimera je nisu mogli operirati već su joj samo imobilizirali ruku pa joj je šaka ostala zgrčena. No još je hodala. A ljetos, dok smo silazili na plažu, noga joj je iznenada ‘propala’ na stubama. I jako je izgulila potkoljenicu. Htio sam se ubiti od muke: zašto je nisam još čvršće držao? Rana je zarasla, no otkako smo se vratili u Bjelovar, vozim je u kolicima. Bojim se da mi moja Curkica opet ne padne. Fizioterapeutkinja joj dolazi dva puta tjedno, puno vježbaju i Dunja je opet očvrsnula. Jedino, odnedavno u nosnici ima sondu kroz koju joj dajem vodu te hranu i lijekove usitnjene poput soka. Na moru je jela normalno, no nedavne vrućine su joj naškodile. Ne otvara usta pa je to jedini način da je hranim. Uskoro će dobiti sondu za želudac pa će joj biti lakše i jesti i disati - rekao je tada proslavljeni rukometaš.