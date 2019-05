Politika nije ono što je Škoro mislio, ona nije domoljublje, već samoljublje

Njegove balade slavonskog su melosa, ali tekstualno se u njima mogu pronaći i Dalmatinci i Zagorci i Istrani i Gorani. Miroslav Škoro nenametljivo je dominantan muškarac koji prije svega voli pokazati svoj intelekt.

On je formalno obrazovan kako bi upravo “imao dokaz” svoju intelektualnu superiornost. Škoro želi ostaviti traga u svijetu u kojem živi, za svoje unuke, praunuke, a zapravo je već napravio puno toga što će svijetliti njegovu “svemirsku stazu’’. Humor je dio njegova izražavanja i on je tako simpatično zabavan i u privatnom životu. Jednostavno zabavlja druge oko sebe i tako čini njima i sebi ljepši život. Iznimno je aktivan i odmor mu je zapravo smjena aktivnosti, nikako pasivnost. Zbog zdravlja bi upravo trebao naučiti napraviti trenutke kada baš ništa ne čini, a to bi se ljepše reklo “vrijeme meditacije”.

Fizički ima prirođene potencijale za mladolik izgled, za pokretljivost tijela, za izdržljivost, ali sve to uz urednije dnevne navike.

Emocije su kod Miroslava Škore vrlo jasne, prirodno jednostavne, iskrene i pokretačka su energija. Tu je najvažniju primarnu ulogu odradila njegova mama koja mu je ostavila u nasljeđe ljubav i privrženost. Supruga je nastavila taj niz i jako mu je važna. Obje su one žene iz sjene koje daju sigurnost “majčinog krila” i topline doma. Treća žena u njegovu krugu je kći.

Postoji i četvrta i jako važna “žena” kojoj je posvetio vrlo emotivne pjesme, a to je – domovina. Škoro je jako vezan na uspomene iz djetinjstva, rado o tom periodu priča, uspoređuje ga s današnjim uvjetima, a priče su prožete ljubavi koja je u tome najvažnija. On sigurno čuva mnoštvo sitnica koje mu nisu potrebne, ali ga vežu emocijama i za trenutke i za ljude i za vlastite misli. Seksualno je šarmantno stidljiv i diskretan.

Iako su njegove formalne diplome potpuno realistične, on je svim svojim bićem – umjetnička duša. To svjedoči i njegova jaka vjera, jer vjera je ljubav, emocija, a umjetnost je izraz ljubavi u srcu. Psihološki je vrlo jasno što se dogodilo njegovu srcu.

Važno je da je to “premostio” premosnicama. Politika nije ono što je Škoro mislio, ona nije domoljublje, već samoljublje. Zato je u fazi pobune. Čak bi se moglo dogoditi da se kandidira kao nezavisni predsjednički kandidat.

